Vitocal 250-A und 252-A: Sieger-Wärmepumpe bei Stiftung Warentest wird um neue Leistungsgrößen ergänzt

Mit der Vitocal 250-A (Typ: AWO-E-AC 251.A10) stellte Viessmann im Oktober 2023 den Sieger in einem Vergleich der Stiftung Warentest. Nun erweitern zusätzliche Leistungsgrößen mit 16 und 18,5 kW das Einsatzspektrum auf Gebäude mit höheren Heizlasten. Dazu werden die von den kleineren Leistungsgrößen her bekannten Inneneinheiten der wandhängenden Vitocal 250-A und des Kompaktgeräts Vitocal 252-A mit den neuen Außeneinheiten A16 oder A19 kombiniert. Für noch höhere Heizlasten bis 37 kW lassen sich zwei Außeneinheiten in Kaskade betreiben.

Heizleistung bis minus 15 °C deutlich gesteigert

Die neuen Monoblock-Geräte sind besonders für die Modernisierung in Bestandsgebäuden mit hohen Heizlasten konzipiert. Gegenüber den kleineren Ausführungen wurde ihre Heizleistung bei tiefen Außentemperaturen bis -15°C deutlich gesteigert. Mit dem natürlichen Kältemittel R290 erreichen die Luft/Wasser-Wärmepumpen zudem Vorlauftemperaturen bis zu 70°C (bei -10°C Außentemperatur). Sie sind darüber hinaus hocheffizient und erreichen einen COP-Wert (coefficient of performance) bis 5,3 (nach EN 14511, bei A7/W35): Aus einer Kilowattstunde Strom und der kostenlosen Wärme aus der Außenluft erzeugen sie das bis zu Fünffache an nutzbarer Wärme.

Aufstellung auf kleinen Grundstücken und in dicht bebauten Reihenhaussiedlungen

Dank des Advanced Acoustic Design-Konzepts zählen die Geräte zu den leisesten ihrer Bauart. Schalloptimierte Ventilatoren mit intelligenter Drehzahlsteuerung und weitere geräuschreduzierende Maßnahmen ermöglichen bei den Außeneinheiten niedrige Schallemissionen von lediglich 30 dB(A) in vier Metern Abstand. Somit ist die Wärmepumpe kaum noch zu hören. Die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm in Wohngebieten im Tag- und Nachtbetrieb bleiben auch auf kleinen Grundstücken und in dicht bebauten Reihenhaussiedlungen innerhalb der erlaubten Höchstwerte.

Patentierte Hydraulik Hydro AutoControl ermöglicht die einfache Installation

Für eine deutliche Zeitersparnis bei der Montage der neuen Wärmepumpen sorgt die Hydraulik Hydro AutoControl. Vitocal 250-A und Vitocal 252-A passen sich damit bei der Modernisierung an nahezu alle vorhandenen Heizungssysteme an. Zeitaufwändige Installationsarbeiten, wie sie bei anderen Wärmepumpen erforderlich sind, entfallen, die Installation ist nahezu so einfach wie der Austausch eines Gas-Brennwertgerätes.

Schlaues System für maximale Sicherheit und Unabhängigkeit

Ob direkt bei der Installation der Wärmepumpen oder später – Vitocal 250-A und Vitocal 252-A lassen sich jederzeit mit Vitovolt Photovoltaikmodulen und dem Stromspeicher Vitocharge VX3 kombinieren und um elektrische Heizsysteme wie zum Beispiel Vitoplanar Infrarotheizungen ergänzen. Mit der Photovoltaikanlage und dem Stromspeicher lassen sich Wärmepumpen und elektrische Heizsysteme über große Teile des Tages mit selbst erzeugtem Solarstrom betreiben. Die verschiedenen Systemkomponenten werden über die Elektronikplattform Viessmann One Base nahtlos mit den digitalen Services von Viessmann verbunden. So ist die komfortable Bedienung durch die Betreiberin bzw. den Betreiber per Smartphone und ViCare App ebenso möglich wie die einfache Inbetriebnahme, umfassendes Anlagenmonitoring und die Fernwartung mit dem Servicetool ViGuide durch den Fachbetrieb.

Über das in der ViCare App integrierte Energy Management haben Anlagenbetreiber und -betreiberinnen ihre Energieerzeugung und ihren Stromverbrauch stets unter Kontrolle. Es optimiert das Zusammenspiel von Photovoltaikanlage und Stromspeicher mit der Wärmepumpe und einer gegebenenfalls vorhandenen Wallbox zum Laden eines Elektrofahrzeugs. Durch das wetterbasierte Batterielademanagement wird der PV-Ertrag bestmöglich gesteuert. Flexible Stromverbraucher im Haus wie die Wärmepumpe können hierfür zu- oder abgeschaltet werden. Das Energy Management ist in der ViCare App auf dem Smartphone oder Tablet integriert und zeigt die Energieflüsse im Haus in Echtzeit an. Die Anwender:innen verfügen damit über ein intuitiv bedienbares, komfortables und kostenloses Energie-Cockpit.

Vorteile für die Marktpartner

Einbau nahezu so einfach wie bei einem Gas-Wandgerät

Deutlich schnellere Installation der Inneneinheit durch Hydrauliksystem Hydro AutoControl

Keine Berücksichtigung von Mindest-Volumenstrom und -Umlaufmenge oder Wassertemperatur bei Inbetriebnahme

Service Link ohne WLAN-Verbindung ermöglicht schnellere Reaktionszeit im Servicefall. Die Geräte sind mittels Mobilfunktechnologie kostenfrei mit dem Viessmann Service verbunden. Eine mögliche Störung wird in Echtzeit an den Fachpartner gesendet.

Hohe Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C (bei bis zu -10 °C Außentemperatur)

Nur eine Bedien- und Service-App ViGuide für Inbetriebnahme, Anlagenmonitoring und Fernparametrierung für alle Systemkomponenten (von der Wärmepumpe über Stromspeicher bis zur Wohnungslüftung)

Vorteile für die Anwender

Mit 70 °C Vorlauftemperatur bestens für die Modernisierung geeignet

Schont Umwelt und Klima durch natürliches Kältemittel R290 mit einem besonders niedrigen GWP100-Wert von 0,02 (GWP = Global Warming Potential)

Hoher Warmwasserkomfort durch integrierten 190 Liter großen Warmwasserspeicher (Vitocal 252-A)

Zuverlässiger Betrieb bei höchster Effizienz

Service Link: Schnellere im Servicefall

Flüsterleiser Betrieb (im Silent-Modus 30 dB(A) in vier Metern Abstand) ermöglicht freie Platzierung auf dem Grundstück

Geringe Betriebskosten durch hohe Effizienz und selbst optimierende Wärmepumpe

Integriertes Energy Management sorgt für Transparenz bei Energieverbrauch/-kosten

Technische Daten

Leistung: 7,4 bis 18,5 kW (kaskadierbar bis 37 kW)

Maximale Vorlauftemperatur: 70 °C (bei einer Außentemperatur bis -10 °C)

COP-Wert (Coefficient of Performance) nach EN 14511: bis 5,3 (bei A7/W35)

Abmessungen Außeneinheit (Länge x Breite x Höhe): 680 x 1144 x 1382 mm

Gewicht: 257 kg

Energieeffizienzklasse: A+++

Liefertermin

Die neuen Leistungsgrößen 16 und 18,5 kW sowie die Kaskadenfunktion werden ab Juni 2024 in den Markt eingeführt.

Vitocal 150-A und 151-A: Preisattraktive Luft/Wasser-Wärmepumpen für Neubau und Modernisierung

Die neuen Wärmepumpen Vitocal 150-A und Vitocal 151-A zeichnen sich durch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Die Inneneinheit der Vitocal 150-A ist als platzsparendes Wandgerät ausgeführt. Die Vitocal 151-A ist die bodenstehende Ausführung mit einem integrierten, 190 Liter fassenden Speicher-Wassererwärmer mit Ceraprotect-Emaillierung. Beide Ausführungen sind mit Leistungen von 2,1 bis 13,4 Kilowatt (bei A7/W35) lieferbar.

Konzipiert für Neubau und Modernisierung

Vitocal 150-A und Vitocal 151-A in Kombination mit den kompakten Außeneinheiten A4, A6 und A8 sind für den Neubau konzipiert. Die leistungsstärkeren Ausführungen mit den Außeneinheiten A10 und A13 empfehlen sich für die Modernisierung. Alle Geräte kommen aufgrund ihres Kältekreises und des verwendeten Kältemittels R290 auf eine Vorlauftemperatur von bis zu 70 °C (bei -10°C Außentemperatur). Sie sind hocheffizient und erreichen COP-Werte (coefficient of performance) bis 5,0 (nach EN 14511, bei A7/W35).

Auf Wunsch können die Wärmepumpen an heißen Sommertagen auch zur Kühlung eingesetzt werden. Dann sorgt die aktive Kühlfunktion für angenehme Raumtemperaturen.

Einfache Ergänzung mit Photovoltaik und Stromspeicher

Der Betrieb der Vitocal 150-A Serie – und gegebenenfalls vorhandener weiterer elektrischer Heizsysteme wie etwa einer Vitoplanar Infrarotheizung oder einem Vitotherm Durchlauferhitzer – mit selbst erzeugtem Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage macht unabhängiger von der öffentlichen Stromversorgung. Deshalb lassen sich Vitocal 150-A und Vitocal 151-A jederzeit mit Vitovolt Photovoltaikmodulen und dem Stromspeicher Vitocharge VX3 kombinieren. Die Elektronik-Plattform Viessmann One Base sorgt dafür, dass alle Komponenten nahtlos miteinander sowie mit der ViCare App zur Anlagenbedienung zusammenarbeiten. Sie ermöglicht außerdem das Monitoring der Anlage per Servicetool ViGuide durch einen Viessmann Fachpartner, sofern Anlagenbetreiber:innen dies wünschen. In der ViCare App ist das Viessmann Energy Management integriert. Es fasst alle Systemkomponenten zu einem Gesamtsystem zusammen und macht die Energieflüsse transparent.

Vorteile für die Marktpartner

Einfacher Einbau durch vorinstallierte Komponenten wie Abtaupuffer, Bypass und Ausdehnungsgefäß

Rund 50% weniger zu installierende Komponenten gegenüber konventionellen Geräten

Keine Berücksichtigung von Mindest-Volumenstrom und -Umlaufmenge oder Wassertemperatur bei Inbetriebnahme durch selbstoptimierende Regelung des Volumenstroms über Viessmann Hydro AutoControl

Vorteile für die Anwender

Mit 70 °C Vorlauftemperatur (bei einer Außentemperatur bis –10 °C) für den Neubau und zur Sanierung im Bestand geeignet

Schont Umwelt und Klima durch natürliches Kältemittel R290 mit einem besonders niedrigen GWP100-Wert von 0,02 (GWP = Global Warming Potential)

60 % geringerer Platzbedarf gegenüber vergleichbaren Modellen durch integrierten Abtaupuffer, Bypass und Ausdehnungsgefäß sowie damit verbundene Verrohrung

Integriertes Energy Management sorgt für Transparenz bei Energieverbrauch/-kosten

Aktives Kühlen im Sommer durch Cooling Funktion

Einfache Bedienung per ViCare App

Technische Daten

Leistung: 2,1 bis 13,4 Kilowatt (bei A7/W35)

Maximale Vorlauftemperatur: 70 °C (bei Außentemperatur bis -10 °C)

COP-Wert nach EN 14511: bis 5,0 (bei A7/W35)

Abmessungen (Breite x Höhe x Länge) Inneneinheit Vitocal 150-A: 450 x 920 x 360 mm Inneneinheit Vitocal 151-A: 600 x 1900 x 597 mm Außeneinheit (A04, A06, A08, A10): 1144 x 841 x 600 mm Außeneinheit (A10, A13): 1144 x 1382 x 600 mm

Energieeffizienzklasse: A+++

Liefertermin

Vitocal 150-A und Vitocal 151-A sind bereits lieferbar.

Vitocal 250-AH: Hybrid-Wärmepumpe mit zusätzlichen Leistungsgrößen

Für Bestandsgebäude, in denen auf eine Gas- oder Ölheizung nicht verzichtet werden kann, sind Hybrid-Wärmepumpen die richtige Lösung. Durch die Ergänzung der fossilen Heizung um ein Hybridgerät kann eine 65% EE-Anlage realisiert werden, die die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erfüllt. Die neuen Leistungsgrößen von 16 und 18,5 kW (Typen A16 und A19) ergänzen das bestehende Angebot mit den Leistungen 2,1 bis 8,0 kW (Typen A4, A6, A8) und 2,6 bis 13,4 kW (Typen A10 und A13).

Vitocal 250-AH übernimmt bis zu 92% der Jahresheizarbeit

Die Hybrid-Wärmepumpe deckt die Grundlast der Wärmeversorgung und leistet bis zu 92% der Jahresheizarbeit. Der Heizkessel wird lediglich bei besonders niedrigen Außentemperaturen zugeschaltet, entsprechend reduzieren sich Gas- bzw. Ölverbrauch sowie die CO 2 -Emissionen.

Vitocal 250-AH ist eine Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise. Der komplette Kältekreis befindet sich in der Außeneinheit. Als Kältemittel kommt R290 zum Einsatz, das mit einem sehr niedrigen GWP100 von 0,02 (Global Warming Potential) als besonders umweltfreundlich gilt. Mit einer maximalen Vorlauftemperatur von 70 °C – auch bei minus 10 °C Außentemperatur – kann diese Wärmepumpe sehr gut mit den vorhandenen Heizkörpern betrieben werden.

Hybrid Pro Control koordiniert beide Wärmeerzeuger

Die Hybrid-Wärmepumpe baut auf der Elektronik-Plattform Viessmann One Base auf und kann so nahtlos mit den digitalen Services wie etwa der ViCare App zur Gerätebedienung und dem Servicetool ViGuide für das Anlagenmonitoring verbunden werden.

In Vitocal 250-AH ist zudem mit Hybrid Pro Control ein intelligenter Energiemanager für Hybridsysteme integriert. Hybrid Pro Control optimiert automatisch den Betrieb der Hybrid-Wärmepumpe und des zweiten Wärmeerzeugers, abhängig von Außen- oder Vorlauftemperatur sowie anhand individueller Vorgaben durch den Anlagenbetreiber. Ob besonders ökologisch oder ökonomisch geheizt werden soll, gibt der Betreiber vor. Je nachdem, welche Option gewählt wurde, steuert die Regelung in Abhängigkeit von den eingegebenen Energiepreisen den aktuell jeweils besser geeigneten Wärmeerzeuger an.

Vorteile für die Marktpartner

Einfacher Einbau durch Hydraulik Hydro AutoControl

Rund 50% weniger zu installierende Komponenten gegenüber konventionellen Geräten durch bereits integrierte und verrohrte Komponenten wie etwa Abtaupuffer

Keine Berücksichtigung von Mindest-Volumenstrom und -Umlaufmenge oder Wassertemperatur bei Inbetriebnahme durch selbstoptimierende Regelung des Volumenstroms über Viessmann Hydro AutoControl

Service Link ohne WLAN-Verbindung für schnellere Reaktionszeit im Servicefall. Die Geräte sind mittels Mobilfunktechnologie kostenfrei mit dem Viessmann Service verbunden. Eine mögliche Störung wird in Echtzeit an den Fachpartner gesendet.

Einfache Integration in das bestehende Heizsystem inklusive des vorhandenen Wärmeerzeugers

Mit ViGuide nur eine Bedien- und Service-App für Inbetriebnahme, Monitoring und Fernparametrierung

Vorteile für die Anwender

Mit hohen Vorlauftemperaturen und in Kombination mit zweitem Wärmeerzeuger bestens für die Modernisierung geeignet

Durch Hybridisierung kann eine bestehende oder neue Öl-/Gas-Heizung zu einer 65%-EE-Anlage gemäß GEG aufgewertet werden

Schont die Umwelt und das Klima durch natürliches Kältemittel R290

Schnellere Reaktionszeit im Servicefall durch serienmäßig vorhandenen Service Link. Die Geräte sind mittels Mobilfunktechnologie kostenfrei mit dem Viessmann Service verbunden. Eine mögliche Störung wird in Echtzeit an den Fachpartner gesendet.

Integriertes Energy Management für Transparenz bei Energieverbrauch und Kosten

Aktives Kühlen im Sommer durch Cooling-Funktion

Geringe Betriebskosten durch hohe Leistungszahlen

Komfortable Regelung und Services per ViCare App

Technische Daten

Kombination mit Gas- und Öl-Heizkesseln mit bis zu 36 kW

Heizleistung: 7,4 bis 18,5 kW

COP-Wert nach EN 14511: bis 5,3 (A7/W35)

Maximale Vorlauftemperatur: 70 °C (bei bis zu -10 °C Außentemperatur)

Geräuschemission: 30 dB(A) Schalldruckpegel der Außeneinheit in 4 m Abstand bei freier Aufstellung in geräuschreduziertem Betrieb (16 und 18,5 kW, night mode)

Energieeffizienzklasse: bis A+++

(Nach EU-Verordnung Nr. 813/2013 Heizen, durchschnittliche Klimaverhältnisse – Niedertemperaturanwendung (W35) / Mitteltemperaturanwendung (W55))

Liefertermin

Die neuen Leistungsgrößen 16 und 18,5 kW werden ab April 2024 in den Markt eingeführt.

Transport und Aufstellen von Außeneinheiten leicht gemacht

Für die Einbringung und Aufstellung der oftmals mehr als 200 Kilogramm schweren Außeneinheiten gibt es jetzt eine willkommene Erleichterung. Die neue Transport- und Aufstellhilfe unterstützt die Fachpartner bei der Aufnahme der Außeneinheit von der Transportpalette bis hin zum Absetzen auf einer Bodenkonsole am endgültigen Standort. Ein bis maximal zwei Personen reichen dabei üblicherweise völlig aus. Die Transport- und Aufstellhilfe ist für alle Außeneinheiten der neuen Vitocal Wärmepumpen-Generation mit den Kältemitteln R290 und R32 geeignet, also für Geräte der Serien Vitocal 250-A und 252-A, Vitocal 250-AH, Vitocal 250-SH, Vitocal 150-A und 151-A, Vitocal 200-S und 222-S sowie für Viessmann Invisible).

Vorteile für die Marktpartner

Robuste und hochwertig verschweißte Stahlkonstruktion

Gute Geländegängigkeit mittels Luftreifen; auch über Rampen und Stufen

Einfaches Handling mit maximal zwei Personen

Spart Zeit und Mitarbeiterkapazitäten

Rückenschonender Transport

Erhöhte Arbeitssicherheit

Liefertermin

Die neue Transport- und Aufstellhilfe ist ab April 2024 lieferbar.