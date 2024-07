Mit seiner Wahl zum Vorsitzenden des Fachverbandes Elektro-Hauswärmetechnik im ZVEI, Verband der Elektro- und Digitalindustrie, ist Stiebel Eltron-Geschäftsführer Heinz-Werner Schmidt gleichzeitig Teil des ZVEI-Vorstandes.

„Der ZVEI ist das Sprachrohr der Elektro- und Digitalindustrie – einer Branche, die vor allem durch Innovation geprägt ist. Als Geschäftsführer von Stiebel Eltron sehe ich hier wertvolle Anknüpfungspunkte und freue mich auf die Arbeit im Fachverband Elektro-Hauswärmetechnik“, so Heinz-Werner Schmidt, „Nicht nur der Meinungsaustausch über Unternehmensgrenzen hinweg, sondern auch das gemeinsame Auftreten im politischen Diskurs macht die Arbeit des ZVEI so wichtig für die Branche.“

Der ZVEI

Der Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI vertritt deutschlandweit über 1.100 Mitgliedsunternehmen. Die gesamte Branche beschäftigt etwa 908.000 Arbeitnehmer und erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 238 Milliarden Euro. In verschiedenen Gremien erarbeitet der ZVEI gemeinsame Positionen für die Branche und bringt dies sowohl in Deutschland als auch auf EU-Ebene und weltweit in den politischen Diskurs ein.