Die Mineralgusswannen von PUK Duschkabinen können in nicht standardmäßige Größen und Formen zugeschnitten werden. Individuell gefertigt fügen sie sich in jede Nische ein und vervollständigen eine gut geplante Duschkabine. Da steht dem Duschvergnügen nichts mehr im Weg. Die Duschwannen der Serien KYNTOS und TEOS von PUK Duschkabinen werden aus dem Naturmaterial Mineralguss hergestellt. Es zeichnet sich neben pflegleichten Eigenschaften, auch durch stilvolle Optik und Komfort aus. Es ist resistent gegen verschiedenste Arten von Schmutz, Verfärbung und Abrieb. Die strukturierte Oberfläche in Schieferoptik hat zudem rutschhemmende, zertifizierte Eigenschaften, welche die Sicherheit während des Gebrauchs gewährleisten (TÜV Zertifikat – Antirutsch – Klasse B gemäß DIN 51097). Das superflache Design ermöglicht eine bodenebene Montage. Einige Modelle sind neben den Farben Weiß, Zementgrau, Anthrazit und Schwarz auch in den Farben Cremeweiß, Cappuccino, Fango und Lichtgrau erhältlich.

+++ Ab dem Juni 2024 ist die neue KYNTOS fünfeckig in den Maßen 800 x 800 mm, 900 x 900 mm und 1000 x 1000 mm in Weiß, Zementgrau, Anthrazit und Schwarz bestellbar. +++