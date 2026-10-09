Duschkabine ist nicht gleich Duschkabine – besonders der Unterschied zwischen Modellen mit Rahmen und rahmenlosen Varianten hat großen Einfluss auf Funktion, Optik und Alltagstauglichkeit im Badezimmer.

Konstruktion und Stabilität

Duschkabinen mit Rahmen bestehen aus Glasflächen, die von Profilen eingefasst sind. Diese Konstruktion sorgt für hohe Stabilität und gleicht kleine Unebenheiten an Wänden oder Böden gut aus. Rahmenlose Duschkabinen hingegen verzichten weitgehend auf solche Profile. Sie bestehen meist aus stärkerem Sicherheitsglas und werden mit dezenten Halterungen befestigt. Das wirkt filigraner, erfordert aber eine präzisere Montage.

Dichtigkeit und Spritzwasserschutz

Ein wesentlicher Unterschied liegt in der Abdichtung. Durch die umlaufenden Profile bieten gerahmte Duschkabinen in der Regel einen besseren Schutz vor Spritzwasser. Rahmenlose Modelle haben oft mehr offene Kanten und Fugen, wodurch Wasser leichter austreten kann. Zwar werden hier Dichtlippen eingesetzt, dennoch sind sie meist etwas weniger wasserdicht.

Design und Raumwirkung

Rahmenlose Duschkabinen gelten als besonders modern und elegant. Sie lassen das Badezimmer größer und offener wirken, da kaum sichtbare Elemente den Blick unterbrechen. Gerahmte Varianten erscheinen dagegen klassischer und etwas massiver, können aber je nach Design ebenfalls stilvoll wirken – insbesondere in funktional gestalteten Bädern.

Pflege und Reinigung

Bei der Reinigung haben rahmenlose Modelle einen Vorteil: Weniger Profile bedeuten weniger Stellen, an denen sich Schmutz, Kalk oder Schimmel ablagern können. Gerahmte Duschkabinen besitzen mehr Kanten und Übergänge, die regelmäßige Pflege erfordern.

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