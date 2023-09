Wir haben so viel zu tun in Deutschland: Wirtschaft nachhaltig ankurbeln, Klima schützen, wettbewerbsfähig sein, innovativ bleiben und eben auch Fachkräfte für eine sichere Zukunft für alle suchen, finden und ausbilden.

Seit Jahren liegt der Fachkräftemangel in Deutschland auf einem hohen Niveau. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist laut Bundesagentur für Arbeit leicht gesunken. Im Februar 2023 waren aber noch immer 778.000 offene Stellen gemeldet. Der Fachkräftemangel bleibt nicht ohne Folgen. Das gilt nicht nur für die betroffenen Unternehmen, sondern auch für die ganze Volkswirtschaft. Öffentliche Einnahmen, Wachstums- und Wohlfahrtsmöglichkeiten sind gefährdet, wenn es an Personal mangelt und damit verbunden Produktionen und das Dienstleistungsangebot beschränkt sind.

Die Gründe für die mangelhafte Besetzung

Der wichtigste Faktor des Fachkräftemangels ist die Überalterung der Gesellschaft. Die niedrige Geburtenrate führt dazu, dass nicht genügend Nachfolger herangezogen werden können. Ebenfalls gibt es ein großes Problem bei der Geschlechterverteilung. Für Mädchen und Frauen ist die Branche nicht attraktiv genug. Arbeitszeiten und Bezahlung machen den Beruf auch nicht interessanter. Es bleiben unzählige Stellen nicht besetzt.

Die Baubranche ist geprägt von körperlicher Betätigung und man steht oft unter einer hohen Arbeitsbelastung. Arbeitnehmer üben ihren Job auf dem Bau nicht bis zum offiziellen Renteneintritt aus, da sie gesundheitsbedingt bereits früher ausscheiden. Diese wachsende Branche braucht nicht nur eine leitende Führungsebene, sondern auch das wichtigste Glied der Kette: starke Hände und Arbeitskräfte, um volle Auftragsbücher zu bearbeiten.

Natürlich spielt auch die Digitalisierung eine große Rolle. Arbeitsplätze verändern sich aufgrund von digitaleren Arbeitswesen und erhalten so ganz neue Anforderungen dadurch.

Ebenfalls entstehen auch komplett neue Berufe, die mit der Dekarbonisierung zusammenhängen.

Effektive Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel

Modernisieren Sie Ihre Personalbeschaffung und arbeiten, damit verbunden, auch mit Personalberatungen zusammen

Erhöhen Sie die Mitarbeiterbindung, indem mehr Benefits geboten werden und mehr Wertschätzung betrieben wird

Social Skills sind auch eine wichtige Komponente. Seien Sie familienfreundlicher, gesünder und zukunftsfester

Ihr Unternehmen sollte zu einer Marke werden, damit Sie gesehen und interessant für Kandidaten werden

Ausbildungen sollten Sie ausbauen und auch geschlechterneutral gestalten, damit die Branche auch für Mädchen und Frauen interessant wird

Bieten Sie Förderungen und individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Aktualisieren, digitalisieren und automatisieren Sie Geschäftsprozesse. Auch KI (künstliche Intelligenz) ist im Bereich Bau angekommen.

Sie müssen flexibler und offen werden für Quereinsteiger, Studienabbrecher, Fachkräfte mit Behinderung. Erleichtern Sie den Einstieg in Ihr Unternehmen

Auch Fachkräfte aus dem Ausland können Ihnen eine Hilfe sein

Warum eine Personalberatung als zusätzliche Hilfestellung engagieren?

Personalberatungen haben oft weitreichendere Netzwerke und spezialisierte Branchenkenntnisse wie Personalabteilungen im eigenen Betrieb. Sie erhalten ein passenderes Profiling durch zielgenaue Abstimmung, da ein Recruiter über umfangreiche Kontakte in seiner Datenbank verfügt. Durch jahrelange Erfahrungen weiß ein Berater, welcher Kandidat zu welchem Unternehmen passt. Auch durch einen Kandidatenvergleich kann das Risiko von Fehlbesetzungen minimiert werden. Hier kann ein Unternehmer Zeit und Geld sparen, um zum bestmöglichen Ergebnis zu gelangen.

Die ReSus Consult mit Ihren Experten beraten Kandidaten und Unternehmen bis zur Einstellung und unterstützt auch in der On-Boarding-Phase.

Persönlichkeitsanalyse kann der Schlüssel sein

Warum nur auf den Lebenslauf eines Kandidaten achten? Wir von ReSus Consult bieten Ihnen eine neue Möglichkeit, den passenden Kandidaten für Ihr Unternehmen zu finden.

Die Personaldiagnostik ist eine große Hilfe bei der Suche. Hier werden Verhaltensweisen und deren Komplexität erkannt. Man identifiziert individuelle Potenziale und den Umgang in sämtlichen Situationen. Sie lernen den Kandidaten intensiver kennen, um Talente zu fördern, Einblicke in die jeweilige Motivation zu erhalten, Bedürfnisse und Ängste zu erkennen.

Fazit

Lösungen gibt es bereits, den Fachkräftemangel zumindest etwas abzuschwächen. Es wird in den kommenden Jahren weiter Lösungsansätze geben, aber nicht nur der Einsatz dieser Ansätze ist wichtig, auch das Umdenken ist gefordert. Das Thema Künstliche Intelligenz wird uns weiter begleiten. Zulassen und akzeptieren, dass bestimmte Aufgaben vielleicht auch effizienter als vom Menschen durchgeführt werden können, ist ein wichtiger Punkt.

Auch externe Berater für Ihr Personal können Raum schaffen, damit Sie mehr Zeit und Geld für Ihr Unternehmen haben. Vereinbaren Sie doch gerne einen Termin mit unseren Experten Ralf Schnitzler oder Andreas Dohrmann und lassen sich unverbindlich beraten, um Vorurteile aus dem Weg zu räumen.

