Ein Raum mit viel Bewegungsfreiheit - so wünschen sich Verbraucher ihr Badezimmer und insbesondere den Bereich der Dusche. Wer als Installateur diesen meist knapp bemessenen Platz so effektiv wie möglich nutzen möchte, kann auf ein besonders „schlankes“ Duo setzen: GROHE SmartControl für die Unterputzinstallation in Kombination mit der GROHE Rapido SmartBox.

Alle Vorteile hinter der Wand

Die GROHE Rapido SmartBox trägt ihren Namen nicht ohne Grund - sie steckt voller innovativer, ausgeklügelter Details und passt sich allen Projekten an. Für die Bedienung einer Handbrause und einer Kopfbrause mit zwei Strahlarten waren bisher zwei Unterputzkörper und zwei Fertigmontagesets notwendig. Mit der GROHE Rapido SmartBox und den GROHE SmartControl Unterputzvarianten können diese nun mit nur einer Unterputzbox und einem Fertigmontageset gleichzeitig bedient werden. Damit ist die Steuerung von bis zu drei Dusch- oder Wannenfunktionen mit nur einer Armatur möglich. Dies bedeutet weniger Installationsaufwand und geringere Kosten.

Darüber hinaus macht sie Adapter durch die %-Zoll-Anschlüsse, an die sich alle Standardleitungen anschließen lassen, praktisch überflüssig. Dank der Zuläufe von unten ist ein direkter Anschluss an die Warm- und Kaltwasserversorgung möglich. 90°-Fittinge gehören damit der Vergangenheit an. Für eine einfache Installation sorgen zudem die GROHE Wandrosetten: Dank der Langlöcher in der Funktionseinheit kann die Rapido SmartBox im Nachhinein noch um bis zu sechs Grad justiert und so perfekt an Fliesen und Fugen ausgerichtet werden. Mithilfe der griffigen Messinganschlüsse ist die Verbindung mit den Rohrleitungen mühelos mit einer Rohrzange möglich, sodass die Montage vor Ort zügig ausgeführt werden kann. Ein Schraubstock ist nicht notwendig. Mit ihrer Installationstiefe von nur 75 Millimeter passt die GROHE Rapido SmartBox darüber hinaus in jede noch so dünne Wand. Die Installation der Technik hinter der Wand ragt nur 43 Millimeter aus der Wand heraus. Die GROHE SmartControl Wandrosette ist sogar nur 10 Millimeter tief. Somit sorgen sie für ein aufgeräumtes und modernes Erscheinungsbild mit mehr Bewegungsfreiheit.

Dank der optionalen Vorabsperrungen erlaubt das System in nur wenigen Schritten die vollständige Kontrolle über die Wasserversorgung. Bei Wartungsarbeiten kann jede SmartControl Armatur im Gebäude direkt und separat geschlossen werden. Vorabsperrungen sind optional erhältlich und leicht nachzurüsten. Darüber hinaus ist die Sicherungseinrichtung gegen Rückfließen nachrüstbar und erfüllt damit die EU-Norm 1717 bei Installation mit einer Wannenfüllgarnitur.

Alle Vorteile vor der Wand

Neben einer eleganten Optik überzeugen GROHE SmartControl Unterputzvarianten auch durch smarte technische Details für puren Duschgenuss. Die Steuerung mit den Funktionen „Drücken, Drehen, Duschen” ist intuitiv bedienbar. Neben einer einfachen Ansteuerung unterschiedlicher Strahlarten - durch Betätigung eines Druckknopfs wird die gewünschte Strahlart gestartet oder beendet - ermöglicht der in GROHE SmartControl integrierte Mengenregler auch eine präzise Dosierung der Wassermenge. Die Drehknöpfe können die Durchflussmenge je nach individueller Stimmung von der nachhaltigen Eco-Variante bis zum kräftigen Strahl präzise regulieren - das hilft beim Wasser- und Energiesparen. Per Knopfdruck lässt sich zwischen Kopf- und Handbrause wechseln. Eindeutige Piktogramme, GROHE EasyLogic genannt, unterstützen dabei das intuitive Handling. Die SmartControl Fertigmontagesets sind in einem runden und eckigen Design sowie in zwei Oberflächen, Chrom und Moon White, erhältlich.

Megatrend Individualismus: farbige Highlights im Bad

Mit der GROHE Colors Kollektion zieht noch mehr Freiheit in die Badgestaltung ein. Neben Duschsystemen setzen Armaturen, Betätigungsplatten und Accessoires gekonnt visuelle Statements. Auch beim bewährten Duo aus Rapido SmartBox und SmartControl können Installateure so auf individuelle Kundenwünsche bei der Farbgestaltung eingehen: Die Bedienelemente sind in beliebten Trendfarben wie dem goldenen „Cool Sunrise“ oder „Hard Graphite“ für den zurückgenommenen urbanen Look verfügbar - je nach Geschmack in poliert und gebürstet.

Weitere Informationen unter GROHE X.