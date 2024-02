Niels Lorenz (50) ist neuer Leiter Vertrieb Buderus Deutschland in Wetzlar. Er trat zum 1. Januar 2024 die Nachfolge von Stefan Thiel an, der nach elf Jahren neue Aufgaben im Bereichsvorstand der Bosch Home Comfort Group übernommen hat.

In der Branche konnte Diplom-Wirtschaftsingenieur Niels Lorenz in den vergangenen 16 Jahren bereits reichlich Erfahrung sammeln. Nach seinem Studium an der Technischen Universität Darmstadt mit Schwerpunkt Maschinenbau war er als Niederlassungsleiter von Buderus in Süddeutschland tätig und zuletzt für die Vertriebsorganisationen Buderus Nord und Ost verantwortlich. Durch diese Aufgaben kennt der 50-Jährige die Anliegen und Herausforderungen der Heizungsfachfirmen aus der Praxis. Einen der Schwerpunkte in seiner neuen Funktion sieht Niels Lorenz darin, gemeinsam mit den Heizungsfachbetrieben die Wärmewende in Deutschland zu gestalten.

Über internationale Vertriebserfahrung verfügt Niels Lorenz ebenfalls: Während eines vierjährigen Aufenthalts in Peking, von 2012 bis 2016, verantwortete er die Vertriebsaktivitäten von Bosch Thermotechnik in China.