Die AOK-PLUS-Filiale in Freital

Klima- und Denkmalschutz gehen Hand in Hand, wie ein besonderes Praxisbeispiel aus dem sächsischen Freital zeigt. In dem denkmalgeschützten Gebäude der AOK PLUS wurde der alte Kessel gegen eine moderne Pelletheizanlage ausgetauscht.

In der AOK-PLUS-Filiale der Stadt Freital bei Dresden sollte die alte Gasheizung einer klimafreundlichen Alternative weichen. Aufwändige Umbaumaßnahmen waren im Gebäude der Krankenkasse aufgrund des Denkmalschutzes jedoch nicht möglich. Die Wahl fiel daher auf Holzpellets – um klimafreundlich heizen zu können und trotzdem die benötigten hohen Vorlauftemperaturen zu erreichen. Der alte Kessel wurde einfach gegen eine Kaskade aus zwei Pelletkesseln mit Brennwerttechnik ausgetauscht.

Daten und Fakten

Standort:

01705 Freital, Sachsen

Betreiber:

AOK PLUS Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen

Kesseltechnik:

ÖkoFEN Heiztechnik GmbH

Zwei ÖkoFEN Pelletmatic 64 BWT als Kaskade 128 kW Pufferspeicher: 5.000 Liter

Inbetriebnahme:

2021

Einbauender SHK-Betrieb:

Kano Wartungs- und Reparaturservice GmbH Rabenauer Str. 24G, 01744 Dippoldiswalde

Beheizte Fläche:

ca. 1.900 m2

Pelletverbrauch im Jahr:

27 Tonnen, voraussichtlich

Pelletlager:

Zwei Sacksilos von ÖkoFEN mit je 7 Tonnen

Bereitgestellte Wärmemenge im Jahr:

135 MWh