Die Online-Plattform www.HyForum.help bietet seit kurzem einen neuen Info-Service. Das Infoportal beantwortet jetzt auch die wichtigsten Fragen (FAQs) zum neuen Gebäudeenergiegesetz 2024 (GEG). Schon nach kurzer Zeit hat sich das neue Angebot von IMI Hydronic Engineering als Riesenerfolg für die Branche entwickelt. Zahlreiche Nutzer haben die FAQs bereits aufgerufen und sich darüber informiert, welche neuen Regelungen bezüglich Anforderungen, Übergangsfristen und Förderoptionen an die Anlagentechnologien zur Wärmeerzeugung ab dem 1. Januar 2024 nach dem neuen GEG gelten.

In den ersten 3 Monaten konnte die neue Informations- und Austauschplattform bereits mehr als 7.000 Nutzer verzeichnen. Der Hersteller stellt seinen Kunden die Online-Wissensdatenbank rund um die HLK-Anlagentechnik zur Verfügung. Seit kurzem auch mit einem Fragen- und Antworten-Katalog rund um das sogenannte „Heizungsgesetz“. Die FAQs auf der Online-Plattform von IMI Hydronic Engineering geben allen Nutzern qualifizierte Antworten auf die wichtigsten Fragen zu Änderungen zum neuen Gebäudeenergiegesetz 2024.

Die übersichtlich und logisch angeordneten Fragen greifen beispielsweise Themen auf, wie die Anforderungen an die Anlagentechnik in neuen und bestehenden Gebäuden, welche Übergangsfristen gelten für veraltete Heizungsanlagen auf Basis fossiler Energieträger oder Förderkriterien bei der Umrüstung auf moderne Wärmepumpentechnologie. Einen Schwerpunkt im neuen Fragen- und Antworten-Katalog bildet alles Wissenswerte rund um das Thema hydraulischer Abgleich.

Zum Beispiel erhalten Nutzer hier kurze und sachorientierte Antworten, wie unterschiedliche Durchflüsse zwischen Erzeugerkreisen und Verteilung gewährleistet bzw. überprüft werden können. Auch die häufig gestellten Fragen, was bei einem hydraulischen Abgleich alter Heizkörpersysteme zu tun ist und wie sich Heizkörperleistung und Wärmepumpenbetrieb zueinander verhalten, werden allumfassend beantwortet. Abgerundet werden die FAQs von praktischen Anwendungsbeispielen und Lösungen zu Auslegung und Dimensionierung von Armaturen, wie bestehende Flächenheizsysteme optimiert werden können und vor allem, welche Lösungen der Markt bzw. IMI Hydronic Engineering anbietet.

Das IMI HyForum ist eine “Selbstbedienungs­Plattform” für Kunden, die allen Interessierten die Option bietet, Tipps und Informationen in einer Community auszutauschen oder in einer Wissensbibliothek Lösungen zu technischen Herausforderungen zu finden. Dort können Heizungsbauer, Installateure oder Endkunden unter www.HyForum.help in kürzester Zeit Lösungen zu technischen Fragen und Antworten jetzt auch zu den aktuellen Neuerungen des GEG bekommen. Um ein hohes Qualitätsniveau sicherzustellen und den bestmöglichen Service zu bieten, wird HyForum von IMI Hydronic Mitarbeitern moderiert.

Die Wissensbibliothek bietet eine große Anzahl von bereits gestellten Fragen oder Themen mit passenden Lösungen. Zur einfachen Navigation ist HyForum in sechs Bereiche von Regelventilen über Armaturen für Heizkörper bis hin zur Software eingeteilt. Darüber hinaus bietet das HyForum auch die Möglichkeit, sich über die neusten Trends in der Branche auszutauschen. In der HyForum Community können die Teilnehmenden aktuelle Fragestellungen und beliebte Themen sehen und an Diskussionen teilnehmen. Falls Teilnehmende Ihre Lösung nicht finden, können die Fragen auch einfach direkt in die Community gestellt werden. Das Unternehmen antwortet innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.

Der Einstieg in die Plattform ist ganz einfach: Um Teil der HyForum-Community zu werden, ist eine Registrierung unter: www.HyForum.help möglich. Das Stöbern in der Wissensdatenbank ist auch ohne Anmeldung möglich. Erklärvideos geben zudem einen schnellen Überblick darüber, wie HyForum funktioniert. Ob Registrierung, Frage stellen oder auf eine Frage antworten, die Videos erklären die Aktionen Schritt für Schritt. Sie sind auf www.HyForum.help zu finden unter: „So funktioniert‘s“