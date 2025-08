Duka führt ein neues Walk In Modell in der Serie libero 2000 ein, eine hochwertige Schiebetürlösung in puristischem Design, das sich an ein breites Publikum wendet.

Ziel von Duka ist es, Lösungen anzubieten, die sich an den Ansprüchen der Kunden orientieren. Dafür steht die Serie libero 2000, die ein erschwingliches und hochwertiges Produkterlebnis bietet. Das neue Modell libero 2000 Walk In basiert auf diesen Tugenden und punktet zusätzlich mit den bewährten technischen Eigenschaften und der Kompetenz aus dem Haus Duka.



In der Ruhe liegt die Kraft

Das Schiebeelement ist mit höhenverstellbaren, kugelgelagerten Laufrollen ausgerüstet. Sie garantieren ein optimales Gleiten und einen wohltuend leisen Türlauf.





Sanftes Schließen

Die neue libero 2000 Walk In ist optional mit unserem AC-System (Automatic Close) erhältlich: mit einem einfachen Fingertipp gleiten die Türen leichtgängig zu und schließen sanft und automatisch auf den letzten Zentimetern.

Leicht zu reinigen

Für eine erleichterte Reinigung des Glaszwischraumes, lässt sich das Schiebeelement leicht ausschwenken.







Finde deinen Stil

Die neue libero 2000 Walk In ist in einer breiten Palette unterschiedlicher Gläser und Farben erhältlich: hier geht’s zum Duka Konfigurator! -> Konfiguriere die neue libero 2000 Walk In