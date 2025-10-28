Schlammablagerungen - eine große Herausforderung für die Leistungs­fähigkeit von Anlagen

Die Verschlammung von Heizkreisläufen ist seit jeher ein zentrales Problem für Heizungs­bauer und Betreiber. Die Bildung von Schlamm ist das Ergebnis natürlicher Phänomene: Korrosion der Materialien, Bakterienwachstum, Kalkablagerungen und Biofilme. DieseStörungen führen zu einem Rückgang der Energieeffizienz, zu vorzeitigem Verschleiß der Anlagen und zu einer Häufung kostenintensiver Eingriffe.

Angesichts dieser Herausforderungen bietet Drag’Eau eine innovative, patentierte Technologie an, die zu 100 % physikalisch und ökologisch ist und sich als glaubwürdige und nachhaltige Alternative zu herkömmlichen chemischen Verfahren etabliert. Basierend auf erprobten Technologien aus der Industrie und der Medizin wird die Entschlammungsarmatur direkt in die Rohrleitungen eingebaut, ohne die bestehende Anlage verändern zu müssen.

Eine ökologische Alternative zu chemischen Verfahren

Traditionell beruht die Entschlammung auf dem Einsatz potenziell aggressiver und umweltschädlicher Chemikalien. Diese bauen sich mit der Zeit ab, erfordern ständige Überwachung und können ökologische Folgen haben.

Drag’Eau zeichnet sich durch einen innovativen Ansatz aus, der physikalisch nachbildet, was die Chemie künstlich bewirkt. Ohne Chemikalien und ohne Risiko für die Materialien erfordert diese Lösung weder spezielle Wartung noch Verbrauchsmaterialien und reduziert das Risiko von Rückfällen erheblich.

Mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung und einer patentierten Technologie etabliert sich Drag’Eau als weltweiter Marktführer im Bereich der physikalischen Wasseraufbereitung. Die Geräte bieten Heizungsfachleuten eine effiziente, wirtschaftliche und ökologische Lösung, die sowohl im Wohnbereich als auch im industriellen Umfeld einsetzbar ist.

Durch die Verbindung von Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit eröffnet diese Technologie den Weg zu einer neuen Generation professioneller Praktiken, bei denen die Entschlammung einfach, autonom und umweltfreundlich wird.

FALLSTUDIE: HOTEL ALEXANDER AM ZOO / Frankfurt am Main

AKTION

Am 4. November 2022 wurden zwei Entschlammungsarmaturen DN50 Drag’Eau in einem stark verschlammten, weitläufigen Heizungsnetz installiert.

Drei Kampagnen zur Analyse des Heizungswassers wurden durchgeführt:

Am 3. November 2022

Am 19. Januar 2023

Am 31. Juli 2023

ERGEBNIS

Die Ergebnisse sind eindeutig:

Trübung um 70 % reduziert (von 69 NTU auf 21 NTU bereits im ersten Jahr).

Korrosionsprodukte nahezu eliminiert: Zink von 438 pg/l auf 5,8 pg/l gesunken (-98 %).

Leitfähigkeit optimiert: von 279 pS/cm auf 157 pS/cm.

Zwei Jahre nach der ersten Probe bestätigt sich der Trend.

Bei der vierten Analyse, die am 19. Februar 2025 durchgeführt wurde, war die Trübung weiter auf 1,83 NTU gesunken und die Zinkkonzentration lag unter 2 pg/l. Zudem musste man kein Lüftungsventil mehr austauschten.

FAZIT

Diese Ergebnisse belegen nicht nur die unmittelbare Wirksamkeit der Lösung, sondern auch ihre langfristige Beständigkeit. Für eine so große, stark verzweigte Heizungsanlage mit 380 Heizkörpern, die ursprünglich stark verschlammt war, sind die beobachteten Leistungen besonders bemerkenswert.