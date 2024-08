Mitsubishi Electric Living Environment Systems (LES) wird neuer Sponsoringpartner der Fußballmannschaft von Fortuna Düsseldorf für die aktuelle Saison 2024/2025.

Als einer der bedeutendsten Hersteller weltweit bietet Mitsubishi Electric LES ein umfangreiches Produktprogramm rund um die Heizungs-, Klima- Lüftungs- und Kältetechnik sowohl im Ein- und Mehrfamilienhaus als auch in Ladengeschäften, Praxen und industriellen sowie gewerblichen Bereichen. Seit langer Zeit fördert das renommierte und innovative Unternehmen den Einsatz erneuerbarer Energieträger und setzt immer wieder neue Standards für energieeffiziente Technologien.

„Die Werte von Fortuna Düsseldorf und die Ziele sowie Strategie im Rahmen von ‚Fortuna für alle‘ passen hervorragend zu uns“, so Dror Peled, Deputy Division Manager und General Manager Marketing & Export Sales bei Mitsubishi Electric Living Environment Systems.

Die strategische Ausrichtung „Fortuna für alle“ ermöglicht Fußball-Interessierten einen kostenfreien Eintritt zu Pflichtspielen des Vereins. Das klare Ziel ist es, dieses Konzept in den kommenden Jahren signifikant auszubauen. Im nächsten Schritt geht Fortuna in dieser Saison auf vier Freispiele. Außerdem sollen die Sponsoring-Einnahmen künftig – anders als branchenüblich – neben den erforderlichen Investitionen in den Profikader, zum Beispiel in den Nachwuchsbereich, den Frauenfußball sowie den Breitensport in der Stadt und Nachhaltigkeitsprojekte fließen.

„Die Partnerschaft mit Fortuna Düsseldorf ist uns eine Herzensangelegenheit. Denn auch wir fühlen uns seit Jahrzehnten mit der Region verbunden und stellen uns mit Leidenschaft unseren Herausforderungen – so wie die Fortuna. Wir freuen uns sehr darauf, als Weggefährte den Verein zu unterstützen, mitzufiebern und zu begleiten – vielleicht schon in dieser Saison auf dem Weg in die 1. Liga“, so Peled.

„Wir freuen uns, unseren neuen Partner und Weggefährten Mitsubishi Electric Living Environment Systems bei der Fortuna willkommen zu heißen und gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft zu starten. Diese Partnerschaft ist für uns besonders wertvoll, da sie nicht nur das erstmalige Engagement von Mitsubishi Electric LES im Fußball widerspiegelt, sondern auch die enge Verbundenheit zu Düsseldorf und zur lebendigen japanischen Community unterstreicht. Wir sind stolz darauf, gemeinsam die Leidenschaft für den Fußball zu leben und die Brücken zwischen Verein, Fans und Unternehmen durch gemeinschaftliche Aktionen zu stärken." teilt Florian Bünning, Direktor Strategie und Vermarktung von der Fortuna mit.

Im Rahmen der Partnerschaft als „Weggefährte“ von Fortuna Düsseldorf erhält Mitsubishi Electric Living Environment Systems eine umfangreiche Werbepräsenz im Rahmen der Heimspiele in der Düsseldorfer Fußballarena, darunter TV-relevante Bandenwerbung. Außerdem planen beide Partner weitere gemeinsame Aktionen.