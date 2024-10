Der Sparkassen-Phoenix-Halbmarathon, der jedes Jahr am 03. Oktober stattfindet, ist ein Highlight im Kalender vieler Läufer. Mit am Start waren dieses Jahr knapp 20 Nordwestler und damit mehr als im Vorjahr. Sie stellten sich in einer Staffel und als Einzelläufer der Herausforderung. Insgesamt beteiligten sich rund 3.500 Teilnehmer am Lauf über die 21,1 km lange Strecke quer durch Dortmund.

Start und Ziel lag am Phoenix-See, dann ging es über Phoenix West entlang der NORDWEST-Unternehmenszentrale, zum Westfalenpark und über den Rombergpark wieder zurück. Das war auch bei der 11. Auflage dieses Events wieder ein beeindruckendes und buntes Bild.

Das Verbundunternehmen NORDWEST Handel AG hat ein fast 20-Personen-starkes Laufteam auf die Strecke geschickt. Sie haben die Distanz entweder komplett oder aufgeteilt als Staffel erfolgreich bewältigt. Julia Fischer aus dem Bereich Finanzen sagte: „Ich bin dieses Jahr das erste Mal mitgelaufen und auch noch recht neu bei NORDWEST. Ich finde es toll, dass das Unternehmen sich an solchen Aktionen beteiligt und es den Mitarbeitern ermöglicht, als Team hier an den Start zu gehen. Das steigert definitiv abteilungsübergreifend den Zusammenhalt und hat sehr viel Spaß gemacht.“ Svenja Gerdemann aus dem Bereich Vertrieb & Vermarktung ergänzte: „Man lernt die Kollegen in diesem sportlichen Freizeitumfeld noch einmal ganz anders und viel besser kennen. Das zusammen zu erleben, spornt an. Ich bin stolz, dass ich die Strecke so gut geschafft habe.“

NORDWEST als engagierter Sponsor und Arbeitgeber

NORDWEST ist wieder als regionaler Sponsor aufgetreten. Das war für Teilnehmende und Publikum nicht zu übersehen. Der NORDWEST-Pavillon an der Hörder Burg sorgte für Aufmerksamkeit – mit dem Ziel, auf NORDWEST als attraktiven Arbeitgeber in der Region aufmerksam zu machen und die Employer Branding-Kampagne „job gesucht. heimat gefunden.“ bekannter zu machen. Das HR-Team führte Gespräche mit interessierten Besuchern und informierte über die vielen Benefits, die Beschäftigte bei NORDWEST erwarten – gemeinsame Sportangebote und die betriebliche Gesundheitsvorsorge sind nur ein Aspekt davon. NORDWEST wächst kontinuierlich, verzeichnet inzwischen rund 450 Mitarbeitende und sucht weiterhin personelle Verstärkung in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen. Das erfolgreiche Verbundunternehmen versteht sich als Talentförderer, Heimatgeber und Möglichmacher. Unter www.nordwest.com/karriere erhalten interessierte Bewerber einen sehr guten Einblick in die familiäre Mentalität des Unternehmens.