Der kompakte Konvektor liefert schnelle, präzise geregelte Konvektionswärme für Räume mit temporärem Heizbedarf. Einfache Montage, intelligentes Ökodesign-konformes Thermostat mit EcoModus und hohe Sicherheit machen eFLOW zur flexiblen Lösung für Bad, Gäste- oder Nebenräume.

ETHERMA eFLOW – SOFORT WARM. PRÄZISE GEREGELT.

Gezielte Wärme auf Knopfdruck.

ETHERMA steht für hochwertige elektrische Heizlösungen – von Infrarotheizungen mit angenehmer Strahlungswärme bis hin zu leistungsstarken Konvektoren für spezielle Anwendungen. Der ETHERMA eFLOW Konvektor ist genau dann die richtige Wahl, wenn Räume bisher nicht beheizt wurden oder nur bei Bedarf schnell und zuverlässig temperiert werden sollen.

Der eFLOW liefert sofortige, leistungsstarke Konvektionswärme und eignet sich damit ideal für die rasche Erwärmung von Räumen wie Abstellräume, Hobbyräume, Gästezimmer, Badezimmer, Nebenräume oder Ferienobjekte. Er kann flexibel als Voll-, Zusatz- oder Übergangsheizung eingesetzt werden und ergänzt das ETHERMA Heizportfolio überall dort, wo konvektive Wärme bewusst gewünscht ist.

Dank einfacher Wandmontage ist der eFLOW sofort einsatzbereit und benötigt lediglich einen Stromanschluss. So lässt sich Wärme punktuell, flexibel und ohne bauliche Eingriffe ergänzen – genau dort, wo bisher keine Heizung vorhanden war oder wo temporär zusätzliche Wärme benötigt wird.

Für eine effiziente und komfortable Regelung sorgt das intelligente, Ökodesign-konforme Thermostat. Es ermöglicht verschiedene Betriebsarten wie Handbetrieb, EcoModus, Wochenprogramm oder Frostschutz und lässt sich vorausschauend programmieren. Der integrierte EcoModus reduziert den Energieverbrauch gezielt, während die Fenster-Offen-Erkennung unnötiges Heizen vermeidet. Ein großes, übersichtliches Display sowie eine Tastensperre sorgen für einfache und sichere Bedienung im Alltag.

Auch in puncto Sicherheit überzeugt der eFLOW: Überhitzungsschutz und Frostschutzfunktion gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb selbst bei niedrigen Temperaturen. Dank seiner spritzwassergeschützten Ausführung (IP24) eignet sich der Konvektor zudem ideal für Feuchträume wie Badezimmer.

Das langlebige Aluminium-Heizelement sorgt für geräuschlose, gleichmäßige Wärme. So ist der ETHERMA eFLOW die ideale Ergänzung zu Infrarotheizungen – für alle Räume, die keine dauerhafte Heizung benötigen, aber auf Knopfdruck warm sein sollen.

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK.

Sofortige, leistungsstarke Konvektionswärme zur schnellen Erwärmung von Räumen

zur schnellen Erwärmung von Räumen Geeignet als Voll-, Zusatz- oder Übergangsheizung

Intelligentes, Ökodesign-konformes Thermostat

Vorausschauend programmierbar: Handbetrieb, EcoModus, Wochenprogramm oder Frostschutz

EcoModus zur gezielten Verbrauchsoptimierung

zur gezielten Verbrauchsoptimierung Fenster-Offen-Erkennung für effizienten Heizbetrieb

für effizienten Heizbetrieb Großes Display für einfache, intuitive Bedienung

für einfache, intuitive Bedienung Tastensperre gegen unerwünschtes Verstellen

gegen unerwünschtes Verstellen Überhitzungsschutz für maximale Sicherheit

für maximale Sicherheit Frostschutzfunktion zum Schutz unbeheizter Räume

zum Schutz unbeheizter Räume Spritzwassergeschützte Ausführung (IP24) – ideal für Feuchträume

👉 Weitere Informationen