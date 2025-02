Der Dachverband Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft ist im Badezimmer zu Hause und freut sich, auf der ISH 2025 (ISH 2025 | 17. - 21.03.2025 in Frankfurt) wieder mit Messestand, Trendausstellung und Vortragsform dabei zu sein – mitten im neuen Lösungsfeld Sanitärräume in Halle 3.1. Foto: Constantin Meyer; Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e.V. Foto: Constantin Meyer; Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e.V.

Auf der bevorstehenden ISH 2025 in Frankfurt engagiert sich die VDS wieder mit Vortrags- und Gesprächsprogramm sowie mit einer Trendausstellung. Auf ihrem Branchentreffpunkt Waterlounge lädt sie zum Dialog zu Marktsituation, Marktchancen und aktuellen Trendthemen ein. In ihrer Trendausstellung Pop up my Bathroom geht die VDS dieses Jahr unkonventionelle Wege.

Waterlounge – Meet the Water Experts

Der Dachverband Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e. V. (VDS) ist im Badezimmer zu Hause. Die VDS freut sich daher, auf der ISH 2025 (ISH 2025 | 17. - 21.03.2025 in Frankfurt) wieder mit Messestand, Trendausstellung und Vortragsform dabei zu sein – mitten im neuen Lösungsfeld Sanitärräume in Halle 3.1. (Stand D73). Die VDS ist ideeller Träger der Weltleitmesse ISH. Auf der Veranstaltung in Frankfurt ist sie mit der Waterlounge und ihrem Trendforum Pop up my Bathroom präsent. Aber auch zwischen den Messe-Events bietet sie als kompetente Ansprechpartnerin, mit diversen Aktionen und Formaten eine permanente, rechtssichere und neutrale Plattform für alle Marktteilnehmer. „Meet the Water Experts“ ist diesmal das Motto der Waterlounge. Auch das zunehmend marktrelevante Zukunftsthema Barrierefreiheit wird hier durch die Aktion Barrierefreies Bad (ABB), einer Initiative von VDS und ZVSHK, kompetent vertreten. Das VDS-Team rund um Geschäftsführer Jens J. Wischmann freut sich schon auf die ISH 2025: „Die Sanitärwirtschaft unterliegt permanent Veränderungen – umso mehr in Zeiten von wirtschaftlicher Transformation und gesellschaftlicher Umbrüche. Während wir zur ISH 2023 die Themen Sustainability und Tiny Bathroom als trendrelevant vorstellten, stellen wir 2025 den Menschen in den Mittelpunkt“, kündigt Jens J. Wischmann das aktuelle Programm an. „Seine Bedürfnisse, seine Individualität und seine individuelle Ansprache rücken immer stärker in den Fokus – nicht nur bei den Kaufentscheidungen, sondern auch bei der Entwicklung und Vermarktung von Angeboten. Wir laden alle Besucher der ISH 2025 ein, mit uns die Bedeutung dieser weltweit spürbaren Perspektiv-Verschiebung zu erleben.“

Design Plaza – Wissensvorsprung bei Designtrends, ISH-Neuheiten, Badplanung und Innovationen

Die Design Plaza in Halle 3.1 ist der zentrale Ort auf der ISH 2025 für Interior Design, aktuelle Trends und Zukunftsperspektiven der Sanitärwirtschaft. Kuratiert wird das Programm dieses Mal von verschiedenen Partnern wie VDS, Industrieverbund VDMA Sanitärtechnik und -design, World Architects, Stylepark und Architonic. Die VDS widmet sich hier mit ihrem Trendforum Pop up my Bathroom wieder den aktuellen Trends und Strömungen in der Sanitärwirtschaft – in Formaten wie Impulsvorträgen, Gesprächsrunden sowie den auf der letzten ISH eingeführten und beliebten CEO-Talks und Speed-Briefings.

VDS-Grundlagenstudie Badezimmer #germanbathrooms

Pünktlich zur ISH 2025 legt die VDS ein umfassendes Kompendium über die Entwicklungen im deutschen Badezimmer vor. In Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut forsa entstand ein aktuelles Bild über den Zustand der Badezimmer in Deutschland. Auch Renovierungswünsche und zukunftsrelevante Einschätzungen wurden abgefragt. Die repräsentative Studie enthält zahlreiche Handlungsempfehlungen für die Sanitärwirtschaft. VDS-Geschäftsführer Jens J. Wischmann wird am 17.03.2025 von 11:15-11.45 Uhr auf der Design Plaza einen profunden Einblick in die Untersuchungsergebnisse der Grundlagenstudie #germanbathrooms geben.

Der Hashtag #germanbathrooms spielt während des Messe-Events in Frankfurt auch in den sozialen Medien eine Rolle. Unter #germanbathrooms werden die rund um die ISH 2025 angesiedelten kommunikativen Aktivitäten der im Lösungsfeld Sanitärräume (englisch: Bathrooms) ausstellenden VDS-Mitglieder auf einer Socialwall gebündelt und live dokumentiert. Die Posts auf dieser innovativen Socialwall können über die VDS-Website sowie auf mehreren auf der ISH 2025 installierten Monitoren live verfolgt werden.

Auf der bevorstehenden ISH 2025 in Frankfurt engagiert sich die VDS wieder mit Vortrags- und Gesprächsprogramm sowie mit einer Trendausstellung. Auf ihrem Branchentreffpunkt Waterlounge lädt sie zum Dialog zu Marktsituation, Marktchancen und aktuellen Trendthemen ein. In ihrer Trendausstellung Pop up my Bathroom geht die VDS dieses Jahr unkonventionelle Wege.

Waterlounge – Meet the Water Experts

Der Dachverband Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e. V. (VDS) ist im Badezimmer zu Hause. Die VDS freut sich daher, auf der ISH 2025 (ISH 2025 | 17. - 21.03.2025 in Frankfurt) wieder mit Messestand, Trendausstellung und Vortragsform dabei zu sein – mitten im neuen Lösungsfeld Sanitärräume in Halle 3.1. (Stand D73). Die VDS ist ideeller Träger der Weltleitmesse ISH. Auf der Veranstaltung in Frankfurt ist sie mit der Waterlounge und ihrem Trendforum Pop up my Bathroom präsent. Aber auch zwischen den Messe-Events bietet sie als kompetente Ansprechpartnerin, mit diversen Aktionen und Formaten eine permanente, rechtssichere und neutrale Plattform für alle Marktteilnehmer. „Meet the Water Experts“ ist diesmal das Motto der Waterlounge. Auch das zunehmend marktrelevante Zukunftsthema Barrierefreiheit wird hier durch die Aktion Barrierefreies Bad (ABB), einer Initiative von VDS und ZVSHK, kompetent vertreten. Das VDS-Team rund um Geschäftsführer Jens J. Wischmann freut sich schon auf die ISH 2025: „Die Sanitärwirtschaft unterliegt permanent Veränderungen – umso mehr in Zeiten von wirtschaftlicher Transformation und gesellschaftlicher Umbrüche. Während wir zur ISH 2023 die Themen Sustainability und Tiny Bathroom als trendrelevant vorstellten, stellen wir 2025 den Menschen in den Mittelpunkt“, kündigt Jens J. Wischmann das aktuelle Programm an. „Seine Bedürfnisse, seine Individualität und seine individuelle Ansprache rücken immer stärker in den Fokus – nicht nur bei den Kaufentscheidungen, sondern auch bei der Entwicklung und Vermarktung von Angeboten. Wir laden alle Besucher der ISH 2025 ein, mit uns die Bedeutung dieser weltweit spürbaren Perspektiv-Verschiebung zu erleben.“

Design Plaza – Wissensvorsprung bei Designtrends, ISH-Neuheiten, Badplanung und Innovationen

Die Design Plaza in Halle 3.1 ist der zentrale Ort auf der ISH 2025 für Interior Design, aktuelle Trends und Zukunftsperspektiven der Sanitärwirtschaft. Kuratiert wird das Programm dieses Mal von verschiedenen Partnern wie VDS, Industrieverbund VDMA Sanitärtechnik und -design, World Architects, Stylepark und Architonic. Die VDS widmet sich hier mit ihrem Trendforum Pop up my Bathroom wieder den aktuellen Trends und Strömungen in der Sanitärwirtschaft – in Formaten wie Impulsvorträgen, Gesprächsrunden sowie den auf der letzten ISH eingeführten und beliebten CEO-Talks und Speed-Briefings.

VDS-Grundlagenstudie Badezimmer #germanbathrooms

Pünktlich zur ISH 2025 legt die VDS ein umfassendes Kompendium über die Entwicklungen im deutschen Badezimmer vor. In Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut forsa entstand ein aktuelles Bild über den Zustand der Badezimmer in Deutschland. Auch Renovierungswünsche und zukunftsrelevante Einschätzungen wurden abgefragt. Die repräsentative Studie enthält zahlreiche Handlungsempfehlungen für die Sanitärwirtschaft. VDS-Geschäftsführer Jens J. Wischmann wird am 17.03.2025 von 11:15-11.45 Uhr auf der Design Plaza einen profunden Einblick in die Untersuchungsergebnisse der Grundlagenstudie #germanbathrooms geben.

Der Hashtag #germanbathrooms spielt während des Messe-Events in Frankfurt auch in den sozialen Medien eine Rolle. Unter #germanbathrooms werden die rund um die ISH 2025 angesiedelten kommunikativen Aktivitäten der im Lösungsfeld Sanitärräume (englisch: Bathrooms) ausstellenden VDS-Mitglieder auf einer Socialwall gebündelt und live dokumentiert. Die Posts auf dieser innovativen Socialwall können über die VDS-Website sowie auf mehreren auf der ISH 2025 installierten Monitoren live verfolgt werden.

Die Trendshow: Pop up my Bathroom mit Designtrends und „Human Scale“

Bei Pop up my Bathroom steht dieses Mal ganz der Mensch im Mittelpunkt. Er gibt den Maßstab vor für Badezimmer-Layout, Ausstattungsfunktionen und Design. Mit den Inszenierungen soll den Messebesuchern bewusstwerden, wie sehr die Nutzerbedürfnisse integraler Bestandteil der Badplanung sind. Es sind die alltäglichen Verrichtungen und die besonderen Momente, die Auszeiten, das Körpererleben und die Tagesrituale, die das Badezimmer zu einem echten Wohn- und Lebensraum machen. Bei Pop up my Bathroom 2025 wird das Bad daher zur Bühne: Die drei Trendaufbauten werden an allen Messetagen von Schauspielern und Schauspielerinnen mit Szenen zum Faktor Mensch im Badezimmer bespielt und sorgen so für ungewöhnlichen visuellen Content und Inspirationen. Guided Tours führen durch die Trendausstellung und zeigen wichtige Produktneuheiten im Lösungsfeld Sanitärräume im Kontext branchenrelevanter Interior Design Trends (Treffpunkt Infotheke Design-Plaza).

Links