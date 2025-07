Mit dem neuen Showroom für Bad & Wellness am Unternehmenssitz in Mettlach schafft Villeroy & Boch einen Ort, an dem Badgestaltung erlebbar wird und neue Impulse für Design, Architektur und Planung entstehen. Auf einer Fläche von rund 560 Quadratmetern inszeniert das Unternehmen mit den beiden Marken Villeroy & Boch und Ideal Standard eindrucksvoll seine Produkt- und Baddesigns. Digitale Planungstools ergänzen das Erlebnis und machen individuelle Badkonzepte noch greifbarer.

Zwei Marken - ein Raum für neue Ideen

Mit zwei starken Marken unter einem Dach bietet Villeroy Boch nun noch mehr Möglichkeiten, individuelle Badkonzepte zu realisieren. Während Villeroy & Boch für hochwertige Keramik, Innovationskraft und emotionale Markenerlebnisse steht, bringt Ideal Standard jahrzehntelange Erfahrung im Baddesign, Projektgeschäft sowie technische Kompetenz im Bereich Armaturen und Duschlösungen ein. Kunden profitieren von einem breiteren Portfolio, passgenauen Lösungen für verschiedene Anforderungen und verlässlicher Qualität aus einer Hand.

Klar gestaltet - für Planung und Inspiration

Die architektonische Gestaltung des Showrooms vereint moderne Formensprache mit natürlichen Materialien. Das Bad wird hier als Lebensraum verstanden - als Rückzugsort und Ausdruck individueller Gestaltung. Warmes, minimalistisches Design mit haptischen Texturen und klaren Linien steht dabei ebenso im Fokus wie hochwertige und nachhaltige Materialien. Individualität kommt in den Bädern mit farbstarken Akzenten und überraschenden Details zum Ausdruck.

Standort mit Signalwirkung

Mit dem neuen Showroom im Herzen der historischen Unternehmenszentrale schafft Villeroy & Boch einen Ort, der gezielt Architekten, Designer und Bad-Profis, aber auch Endverbraucher anspricht. Die Kombination aus Bad & Wellness Showroom, der Villeroy & Boch Welt und dem Dining & Lifestyle Outlet bietet nicht nur einen umfassenden Einblick in das Produktspektrum - sie macht die Historie und Marken erlebbar. So entsteht ein Ort, der nicht nur für die Region, sondern für Partner aus aller Welt als Impulsgeber und Netzwerkplattform dient. Sven Ullrich, Executive Vice President Marketing/R&D/Product Management ist sicher: „Unser neuer Showroom ist weit mehr als eine Ausstellung: In dieser einzigartigen Kulisse vereinen wir unsere Wurzeln mit der Zukunft des Unternehmens - und vor allem inspirieren wir unsere Kunden mit neuen Ideen, Materialien, Farben und innovativen Produkten. So machen wir Badgestaltung erlebbar und bieten Raum für Design und individuelle Beratung“.