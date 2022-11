Unternehmen tragen eine enorme Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt, nicht nur in Zeiten von Energiekrisen und Notständen. Wie kann Corporate Social Responsibility in der Sanitärbranche aussehen? Diese Frage treibt auch die DELABIE-Gruppe permanent um. Lesen Sie im 5-Teiler, wie DELABIE die CSR-Politik gestaltet und Maßnahmen laufend hinterfragt und anpasst.

Auch für das Erreichen von Gebäudezertifizierungen ist das Thema Nachhaltigkeit von Belang. Das Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahre hat dazu geführt, dass auch der Wohlstand gestiegen ist. Dieser Anstieg ist begleitet von einer Explosion des Wasserverbrauchs, bei dem es sich größtenteils um Trinkwasser handelt. Der Wasserverbrauch ist somit zu einer großen Herausforderung geworden. Deshalb haben sich mehrere Regierungen und Umweltorganisationen zu einem verantwortungsvolleren Umgang mit Wasser verpflichtet und insbesondere die Bevölkerung ermutigt, ihren Verbrauch maximal zu begrenzen.

Ökolabels für Gebäude

Dieses bessere Wassermanagement betrifft auch die Infrastruktur. Viele Bauherren streben heutzutage nach Zertifizierungen, um so die ökologische Leistungsfähigkeit ihrer Gebäude zu belegen. Ob Wohn-, Industrie- oder Gewerbebau, der „Stempel der Nachhaltigkeit“ erhöht den Marktwert eines jeden zertifizierten Gebäudes.

Hierzu muss eine Reihe von Kriterien berücksichtigt werden, beispielsweise muss der Wasser- und Energieverbrauch der Gebäude reduziert werden. Und dies setzt selbstverständlich geeignete Armaturen voraus.

DELABIE erfüllt die Umweltanforderungen im Gebäudesektor für die wichtigsten Labels wie HQE, BREEAM, LEED etc. DELABIE hat beispielsweise Armaturen mit einem Durchfluss von 1,4 l/min. entwickelt, um einen besseren LEED-Score zu erreichen (auf „LD“ endende Artikelnummern).

Produktlabels

Da Verbrauchern häufig nur sehr wenige Informationen zu den Wasser- und Energiesparkapazitäten der Ausstattungen zur Verfügung stehen, wurden hierfür neue Initiativen entwickelt.

2014 wurde das europäische Wasserlabel The European Water Label vorgestellt, eine neue freiwillige Initiative, die von der Industrie und auch von DELABIE unterstützt wird. Es fördert wassersparende Gebäudetechnik und liefert den Verbrauchern mithilfe eines einfachen und zuverlässigen Kennzeichnungssystems klare Informationen zum Wasserverbrauch. Ziel der Initiative ist es, gemeinsame Anforderungen für wassersparende Systeme in allen Mitgliedsstaaten festzulegen und dabei gleichzeitig alle geltenden nationalen Anforderungen und Regeln einzuhalten. Es deckt eine breite Palette an Produkten ab, vor allem Brauseköpfe, Armaturen für Duschen und Waschtische und Spülsysteme für WCs und Urinale und Durchflussmengenregler.

DELABIE beteiligt sich im Rahmen der Unified Water Label Association an der Entwicklung dieses europäischen Labels. Nach Freigabe durch die Europäische Kommission wird es in Kraft treten. Anschließend kann das vielversprechende Label einen großen Beitrag zum Schutz lebenswichtiger Wasserressourcen auf europäischer Ebene leisten.

DELABIE hat dieses Kennzeichnungssystem gemeinsam mit verschiedenen Labels entwickelt, insbesondere WELS (Water Efficiency Labeling and Standards) in Australien und in Hongkong und SASO (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization) in Saudi-Arabien.

DELABIE übernimmt auch in anderen Bereichen Verantwortung. Alle Informationen zur Corporate Social Responsibility von DELABIE gibt es hier.