Mit der Kampagne „fieseFLIESE? Fläche statt Fuge!“ hat HSK Duschkabinenbau im Bäder- und Fliesenmarkt neue Töne angeschlagen und für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Die rege Beteiligung an der Kampagne zeigt, dass die Botschaft in der Branche angekommen ist: Viele Fachhandwerker haben erkannt, dass der Trend zur Teilsanierung ein Erfolgsbaustein ist, um weiterhin Umsatz im Bädermarkt zu machen. Denn eine Teilsanierung spart nicht nur Zeit und Geld, sie stellt auch eine unkomplizierte Abwicklung sicher. Schluss mit zu hohen Sanierungskosten, mit Schmutz während des Umbaus oder mit dem Verzicht auf das Badezimmer dank des RenoDeco Wandverkleidungssystems von HSK. Wie sich mit RenoDeco aktiv Markt machen lässt und Fachhandwerker ihre Kunden von RenoDeco begeistern können – das zeigt die RenoDeco Kampagne fieseFLIESE von HSK Duschkabinenbau.

Mit der fieseFLIESE Kampagne schicken Fachhandwerker folgende Botschaft an ihre Kunden raus: Mit dem RenoDeco Wandverkleidungssystem werden ganzheitliche Badkonzepte und Teilsanierungen schnell, kostengünstig, einfach und aus einer Hand realisiert. Das ist gerade heute ein enormer Vorteil, da Geld, Materialien und Zeit knapp geworden sind. Die hochwertigen Dekorplatten können vom Installateur selbst auf der Wand angebracht werden. Das bringt mehr Umsatz, auch in schwierigen Zeiten. Für Badbesitzer hingegen bedeutet es vor allem: bezahlbare Lösungen, die weniger Sanierungszeit benötigen. Und führt in der Konsequenz zur perfekten Win-win-Situation für Handwerker und Kunden.

Markt machen mit der RenoDeco Kampagne fieseFLIESE

Um die Bedenken einer Badsanierung aus der Welt zu schaffen, wurde die Kampagne fieseFLIESE von HSK ins Leben gerufen. Fachhandwerker können werbewirksame Kampagnen-Flyer und -Anzeigenvorlagen mit ihrem Logo individualisieren und so in ihrem Namen über RenoDeco informieren. Damit geben sie ihren Kunden überzeugendes Informationsmaterial über die vielen Vorteile von RenoDeco an die Hand oder können großflächig in Printmedien werben. Wie man mit einfachen Lösungen attraktive Margen schafft und die verschiedensten Anwendungsbereiche, Vorteile sowie Handhabung von RenoDeco erklärt anschaulich die fieseFLIESE Kampagnen-Broschüre.

Fläche statt Fuge – alles aus einer Hand

Dank der Kampagne wird auch den Kunden schnell klar: Mit RenoDeco von HSK lassen sich ganze Wandflächen im Bad schnell, einfach und sauber sanieren oder modernisieren. RenoDeco ist ebenso ideal für Teilsanierungen geeignet, denn für einen umwerfenden Look muss nicht immer alles neu gemacht werden. Besonders eignet sich das Wandverkleidungssystem auch nach einem Wasserschaden für eine zügige Sanierung. Modernste Fertigungstechniken und solides Handwerk sorgen für marktgerechte, hochwertige und bezahlbare Produkte. Klare Vorteile, da sowohl Geld und Materialien als auch Zeit sehr knapp geworden sind. Die großformatigen Dekorplatten sind mühelos anzubringen – nahezu fugenlos mit oder ohne Fliesenleger. Damit können Badgestaltungen vom Fachpartner aus einer Hand angeboten werden! Das sorgt für unabhängiges Arbeiten, spart Zeit, außerdem bleibt es das eigene Projekt und sorgt somit für mehr Umsatz.

Überzeugte Sanitärbetriebe und Kunden

Ein gutes Beispiel für den Erfolg der Kampagne bietet die Firma Bad&Heizung Zimmermann aus Unna. Das Unternehmen hat gleich mehrere Kunden mit Hilfe der Kampagnen überzeugen können. Eines der Sanierungsprojekte aus Unna zeigt, dass nur wenige Schritte benötigt werden, um eine alte Badewanne mit angrenzender Dusche in eine großzügige und barrierefreie Duschoase umzubauen. Sind die Badewanne und die alte Duschkabine erst einmal abmontiert, können RenoDeco Wandverkleidungsplatten auf dem vorhandenen Fliesenspiegel angebracht werden – was viel Zeit und Schmutz erspart. Am Ende freute sich der Badbesitzer über seine neue Duschkabine innerhalb kürzester Umbauzeit.