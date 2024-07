Das Gymnasium Osterholz-Scharmbeck liegt vor den Toren Bremens, gehört aber zu Niedersachsen. Im rechten Bild ist die große 3-Feld-Sporthalle zu sehen. Foto | Copyright: CONTI+

Das Gymnasium Osterholz-Scharmbeck ist eine weiterführende Schule vor den Toren Bremens, an der aktuell rund 740 Kinder und Jugendliche von der fünften Jahrgangsstufe bis zum Abitur lernen. Zu dem Gymnasium gehört eine große 3-Feld-Sporthalle mit ausfahrbaren Tribünen und Schwingboden. Sie bietet ideale Bedingungen für die sportlichen Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler. Nach Schulschluss wird sie zudem von den umliegenden Sportvereinen genutzt. Nach Jahren intensiver Nutzung war es an der Zeit, die Sanitärbereiche der Sporthalle umfassend zu sanieren. Damit der laufende Schulbetrieb so wenig wie möglich gestört wird, hat Frank Hillmer, Mitarbeiter im Amt für Immobilienmanagement, die umfangreichen Arbeiten während der Sommerferien durchführen lassen. Nachdem bereits die Fassade, die Fenster, das Dach und der Hallenboden sowie die komplette Technik erneuert beziehungsweise energetisch saniert wurden, fand im vergangenen Jahr mit der Sanierung der Duschräume der vorerst letzte Renovierungsabschnitt statt. Für ein erfrischendes und hygienisch einwandfreies Duschvergnügen nach dem Schulsport hat sich das Amt für Immobilienmanagement für CONPRIMUS Duschpaneele in der RAL-Farbe Weiß entschieden. Die ebenfalls im Einsatz befindliche CONTI+ Service APP sorgt dafür, dass alle erforderlichen Hygienemaßnahmen erfüllt werden. Sie bietet als Einzelarmaturen-Steuerung eine effektive Möglichkeit der Programmierung, Protokollierung sowie der Dokumentation. An den Waschtischen finden die bewährten CONTI+ iQ Armaturen ihren Einsatz.

In den neuen Duschräumen der Sporthalle kamen die CONTI+ CONPRIMUS Duschpaneele in der RAL-Farbe Weiß zum Einsatz. Foto | Copyright: CONTI+

Kostengünstige Lösungen speziell für die Sanierung, Renovierung und Modernisierung von öffentlichen und halböffentlichen Gebäuden

Um bestehende Anlagen zukunftsgerecht auszurüsten, sind intelligent geplante Lösungen erforderlich. Die CONTI Sanitärarmaturen GmbH bietet ein umfassendes Sortiment moderner Duschtechnologien und Armaturenkörper für jede Sanierungsanforderung. Udo Stukenbrock, der bei CONTI+ als Key Account Manager die Beratung für das Gymnasium Osterholz-Scharmbeck verantwortete: „Schon seit der Firmengründung hat CONTI+ seine Produkte zukunftsorientiert entworfen, um die Betriebslaufzeit zu maximieren. So haben wir beispielsweise seit jeher darauf geachtet, dass das Stichmaß auch für neue Produkte immer gleichbleibt. Für die Sanierung, Renovierung und Modernisierung bieten wir zudem spezielle Umrüstsets an, so dass wir bestehende Anlagen modernisieren, ohne weitere Arbeiten wie Wandaufbrüche oder Fliesenarbeiten zu schaffen. Dies spart den Betreibenden Zeit und Geld.“ Frank Hillmer, der sowohl die Ausschreibung als auch die laufenden Arbeiten koordinierte, weist auf weitere wichtige Faktoren hin: „Sicherheit hat gerade in Schulen oberste Priorität. Dazu gehört auch einwandfreies Trinkwasser in den Dusch- und Waschräumen der Sporthallen. Deshalb haben mich die CONPRIMUS Duschpaneele überzeugt: Der Thermostat ist auf Höhe des Brausekopfes positioniert, so dass eine stehende Wassersäule, wie sie bei anderen Duschsystemen häufig vorkommt, auf ein Minimum reduziert wird. Außerdem kann ich bei den Paneelen die Kalt- und Warmwasserstränge separat spülen, so dass eine mikrobiologische Belastung des Duschwassers fast vollständig ausgeschlossen werden kann. Über die CONTI+ Service APP kann ich zudem die einzelnen Paneele überwachen sowie Hygienespülungen planen und diese automatisch umsetzen. Dies ist besonders während und nach den Schließzeiten in den Ferien wichtig.“

Die Duschpaneele sind mit der elektronischen Bedieneinheit E-control mit mehrfarbiger LED-Temperaturanzeige ausgestattet: Über Drehen und Drücken lassen sich Temperaturwahl und Duschfunktion ergonomisch betätigen. Über das LED-Farbspektrum rot, violett und blau wird der gewählte Temperaturbereich signalisiert. Foto | Copyright: CONTI+

Nach der Ausschreibung erhielt das Handwerksunternehmen Matt aus Hambergen den Auftrag für die Sanierung der Duschräume. Installateurmeister Rolf Pauli hat das Projekt betreut. Zu Beginn der Sommerferien startete die umfangreiche Sanierung, bei der auch die Lüftungsanlage und die Elektrotechnik erneuert wurden. „Wir haben in den Jungen- und Mädchen-Duschräumen in den Ferien alles rausgerissen und dann von Grund auf wieder aufgebaut. Jetzt stehen den Kids nach dem Schulsport wieder je sieben Duschen zur Verfügung. Ich verbaue häufig die Produkte von CONTI+. Nach der Sporthalle des Gymnasiums haben wir zum Beispiel auch eine Turnhalle in Hambergen mit CONTI+ Armaturen ausgestattet. Neben dem einfachen Einbau und der problemlosen Wartung bin ich besonders von dem Ersatzteil-Shop begeistert: Hier kann ich meine Ersatzteile online suchen und sie direkt bestellen. Ein prima Service, der uns bei der täglichen Arbeit viel Zeit erspart.“

Seit mehr als 25 Jahren im Programm des Armaturenherstellers. CONTI+ iQ überzeugt mit ihrer bewährten Technik und der robusten Form. Foto | Copyright: CONTI+

Bei den Waschtischen überzeugen die Infrarot-gesteuerten CONTI+ iQ mit ihrer ausgereiften Technik und dem robusten Monoblock ohne Unterbau. Über die Funktionstaste an der Armatur lassen sich die Laufzeit für die Hygienespülung, die Wassernachlaufzeit, die Sensorempfindlichkeit und die Auswahl für die 12-, 24- oder 48-Stunden Hygienespülung einstellen. Frank Hillmer kann diese Einstellungen aber auch über die Service APP vornehmen. Besonders praktisch: Die CONTI+ iQ wird wie ein konventioneller Einhebelmischer installiert. Mit dem Abschluss der Sanierung der Schulsporthalle in Osterholz-Scharmbeck sind nun alle kreiseigenen Sporthallen in dem vom Amt für Immobilienmanagement betreuten Gebiet saniert. Dies ist sicherlich ein Status-Quo, von dem viele Landkreise noch weit entfernt sind und auf den Frank Hillmer und seine Kolleginnen und Kollegen zu Recht stolz sein dürfen.

Weitere Informationen: www.conti.plus