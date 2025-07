Beim Händewaschen oder Duschen dauert es, bis endlich warmes Wasser kommt – während auf dem Weg dorthin wertvolle Energie verloren geht?

Das muss nicht sein. Machen Sie Schluss mit Energieverschwendung und Komforteinbußen!

Am Tag der offenen Tür zeigen wir Ihnen, wie moderne E-Durchlauferhitzer das Problem lösen:

Warmwasser just-in-time statt rund um die Uhr

statt rund um die Uhr Bis zu 40 % Energieeinsparung durch dezentrale Versorgung

durch dezentrale Versorgung Keine Standby-Verluste , keine langen Leitungswege

, keine langen Leitungswege Individuelle Wunschtemperatur direkt am Gerät

direkt am Gerät Mehr Komfort, sofort warmes Wasser an jeder Entnahmestelle, so lange man will­

Für Privatpersonen, Energieberater, Handwerker – und alle, die sich für effiziente Warmwassersysteme interessieren.



Erleben Sie die Technik live!



In unserer firmeneigenen Ausstellung in Lüneburg zeigen wir am 4. Juli 2025 von 10 bis 17 Uhr, wie moderne E-Durchlauferhitzer im Alltag funktionieren – direkt an realen Anwendungen. Unsere Experten vor Ort führen durch die Warmwasser-Erlebniswelt, beantworten individuelle Fragen und geben praktische Tipps zur Umsetzung. Führungen durch die Ausstellung finden stündlich ab 10:00 Uhr in Kleingruppen statt und dauern jeweils rund 60 Minuten. Um eine optimale Planung zu gewährleisten, melden Sie sich bitte per E-Mail an: info@clage.de. Das CLAGE Team freut sich auf Ihren Besuch.

Tag der offenen Tür am Freitag, d. 04. Juli 2025, 10 – 17 Uhr,

CLAGE Warmwasser-Ausstellung, Pirolweg 4, 21337 Lüneburg

Nähere Infos: www.clage.de

CLAGE ist zertifizierter Hersteller des ZVSHK