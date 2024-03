Der ISX von CLAGE ist der erste E-Durchlauferhitzer, der als Modul in die Gebäudeinfrastruktur integriert werden kann. Die Modbus-Schnittstelle sowie Bluetooth- und WLAN-Funktionen sorgen für vielfältige Steuerungsmöglichkeiten. Das Gerät wird hinter einer Vorwand installiert und bietet unsichtbar hohen Warmwasserkomfort bei geringem Energieverbrauch. Damit setzt der ISX neue Maßstäbe für die Zukunft der Warmwasserversorgung im strombasierten Haus.

Der neue Modul-Durchlauferhitzer wurde für den versteckten Einbau konzipiert. Er kann überall problemlos installiert werden. Egal ob Aufputz- oder Unterputzinstallation, Montage in einer Trockenbau- oder Holzständerwand, in einer Steinwand mit Revisionsklappe oder auch über einer abgehängten Decke – alles ist möglich. Mit den kleinen Abmessungen von 41 cm x 28 cm x 10 cm nimmt das leistungsstarke Gerät nur wenig Platz ein und wird ohne Öffnen der Haube direkt an die Wand geschraubt. Der robuste Durchlauferhitzer verfügt über leicht zugängliche Aufputz-Wasseranschlüsse. Ein Absperrventil ist bereits intergiert. Die maximale Leistungsaufnahme kann bei der Installation mit dem integrierten Multiple Power System MPS® auf 18, 21, 24 oder 27 kW eingestellt werden.

Smarte Bedienung

Das neue Gerät wird mit einer kleinen Bluetooth-Fernbedienung geliefert, kann aber auch mit der kostenlosen App »Smart Control« per Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Bei Nutzung der App stehen umfangreiche Monitoring-Funktionen zur Verfügung, so dass man den individuellen Strom- und Wasserverbrauch jederzeit im Blick hat. Präzise Wassermengen-Sensoren garantieren den vollen Komfort auch bei niedrigem Wasserdruck. Das Gerät ist dadurch auch sehr gut für den Einsatz von Wasserspararmaturen mit Strahlreglern geeignet.

Als erster Durchlauferhitzer mit Modbus-RTU Schnittstelle kann der ISX zudem unkompliziert in das Energiemanagement des Gebäudes eingebunden werden. Der ISX agiert so als Aktor im übergeordneten System. Im Bedarfsfall kann die Leistungsaufnahme des E-Moduldurchlauferhitzers in Abhängigkeit von den anderen Strom-Verbrauchsstellen im Haus variabel beeinflusst werden. Im sehr seltenen Fall der Netzüberlastung muss der Durchlauferhitzer nicht abgeschaltet werden, da die integrierte SERVOTRONIC® je nach Bedarf lediglich den Durchfluss anpasst. Das garantiert jederzeit sofort warmes Wasser!

Energiesparend

Das Wasser wird nur in den Mengen und Temperaturen – just in time – erwärmt, die wirklich gebraucht werden. Die Warmwasserversorgung wird mit dem »ISX« unabhängig von der Heizung realisiert. Das spart Energie und Kosten und sorgt für hohe Effizienz, denn die Heizung (optimalerweise mit Wärmepumpe) kann kleiner ausgelegt werden, wenn der »ISX« die Warmwasserversorgung übernimmt. Der neue »ISX« ist auch im Einfamilienhaus als Ersatz für den Warmwasserspeicher im Hauswirtschaftsraum eine gute Alternative.

Weitere Informationen zum Gerät finden Sie hier.

Des Weitern können Sie sich hier den Montagefilm ansehen.

CLAGE ist zertifizierter Hersteller des ZVSHK