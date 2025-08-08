Wenn es um die Absperrung von Gas geht, ist Sicherheit keine Option, sondern ein Muss. Seit über 35 Jahren steht TECO für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit in der Herstellung von Gaskugelhähnen.

Das italienische Unternehmen gehörte zu den ersten, die für ihre gesamte Produktpalette die renommierte DVGW-Zertifizierung erhielten – ein Garant für höchste europäische Standards in Sachen Effizienz und Sicherheit.

G6 TECO: Kugelhähne für Einrohr-Gaszähler

Die G6-Kugelhähne von TECO sind speziell für die Absperrung von Einrohr-Gaszählern konzipiert und nach DIN EN 331 und DIN 3376-2 zertifiziert.

Ausgestattet mit einem Hebel mit abschließbarer Öse bieten sie optimalen Schutz vor Manipulation. Sie sind sowohl in gerader Ausführung (mit Gegenhalter aus verzinktem Stahl) als auch in Winkelausführung erhältlich – für maximale Flexibilität bei der Installation.

Für höchste Sicherheit sind die G6-Kugelhähne auch mit den Sicherheitsvorrichtungen GST® und FIREBAG® verfügbar, die bei Anomalien oder Brand automatisch den Gasfluss unterbrechen – und so Menschen, Gebäude und Anlagen schützen.

Kompatibel mit Methan, Butan, Propan sowie mit bis zu 100% Wasserstoff (zertifiziert gemäß EN 437 und DVGW G260) sind sie eine robuste und zuverlässige Lösung für jede Gasanwendung.

G2 TECO: Sichere Absperrung für Gasgeräte

Die G2-Kugelhähne sind für den Einsatz an Gasgeräten konzipiert, DVGW-zertifiziert und entsprechen der DIN EN 331.

Serienmäßig ausgestattet mit der FIREBAG®-Sicherheitsvorrichtung, die bei Feuer automatisch den Gasfluss unterbricht, sowie dem TECOBLOCK-Griff, der ein unbeabsichtigtes Öffnen verhindert, garantieren die G2-Hähne maximale Sicherheit.

Erhältlich in gerader oder abgewinkelter Ausführung, in den Nennweiten DN15, DN20 und DN25, eignen sie sich ideal für unterschiedlichste Einbausituationen.

Auch die G2-Kugelhähne sind mit Methan, Butan, Propan und Wasserstoff bis 100% kompatibel (zertifiziert nach EN 437 und DVGW G 260).

Mit TECO setzen Sie auf sichere, zertifizierte und leistungsstarke Lösungen für die Gasverteilung.

Für weitere Informationen zu G6, G2 und der gesamten TECO-Produktpalette, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme: Wir sind jederzeit für Sie da!