Einer für alles – alles in einem: Das ist der System E Hydrotower von Dimplex. Er bietet eine kompakte Kombination aus großzügigem Puffer- und Warmwasserspeicher, betriebsfertiger Anlagenhydraulik mit integriertem Heizstab und einfach bedienbarem Wärmepumpenmanager. So lässt er sich schnell und unkompliziert mit bereits vorhandenen Komponenten eines Heizsystems verbinden – die perfekte Lösung für den Austausch von Öl- oder Gasheizungen!

Durch gesetzliche Vorgaben und attraktive Fördermittel rückt der Austausch einer bestehenden Heizungsanlage gegen eine umweltfreundliche Wärmepumpe in den Fokus. Mit System E Comfort bietet Dimplex eine hocheffiziente Luft/Wasser-Wärmepumpe, die alle Anforderungen an einen schnellen Heizungstausch im Bestand erfüllt. Besonders einfach macht das der intelligente Hydrotower, der als kompakte und integrierte Inneneinheit bereits sämtliche Anschlussmöglichkeiten bereithält.

Heizungstausch im Bestand: Ein System – jede Menge Möglichkeiten

System E ist für den Betrieb mit bestehenden Heizkörpern optimiert. Das perfekt abgestimmte System zwischen Hydrotower, Verteilerbalken und Heizkreismodulen erlaubt eine nahtlose Integration von mehreren, auch gemischten, Heizkreisen; besonders interessant für sanierte Altbauten mit sowohl Heizkörpern als auch Flächenheizungen. Genauso einfach lässt sich System E auch mit einem bereits vorhandenen Wärmeerzeuger – ob fossil oder regenerativ – kombinieren und damit bivalent betreiben. Die optimale Regelung übernimmt dabei der Wärmepumpenmanager im Hydrotower.

Noch effizienter und klimafreundlicher wird es, wenn man eine Photovoltaik-Anlage in das System einbindet. Auch das ist mit Hilfe eines Wechselrichters jederzeit möglich. Dank SG Ready-Schnittstelle lässt sich die Anlage intelligent steuern. Die Dimplex Home-App ermöglicht die komfortable Nutzung dynamischer Tarife und erlaubt über die Wärmepumpen-Community den Vergleich mit den Leistungswerten anderer System E-Wärmepumpen – das erleichtert die Anlagenoptimierung und spart Kosten.

Plug & Play: Betriebsfertige Hydraulik und smarter Wärmepumpenmanager

Eine nicht optimierte hydraulische Einbindung in ein bestehendes System ist oftmals ein Effizienzkiller für Wärmepumpen. Bei System E Comfort liegt die komplette Anlagenhydraulik bereits betriebsfertig vor. Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt – auch der Wärmepumpenmanager ist ab Werk elektrisch vorverdrahtet und lässt sich einfach mit der Wärmepumpe verbinden. Eine hydraulische Weiche sorgt für die Entkoppelung von Erzeuger- und Verbraucherkreis. Der hydraulische Anschluss an die Wärmepumpe ist dank des beiliegenden flexiblen Verbindungssets nur noch ein Kinderspiel. Mit vorkonfektionierten und vorverdrahteten Modulen (Sonderzubehör) lässt sich die Anlagenhydraulik einfach um bis zu drei Heizkreise erweitern.

Dank integriertem Wärmepumpenmanager mit Touch-Display und Schritt-für-Schritt-Anleitung „Easy On“ ist auch die Inbetriebnahme denkbar einfach.

Minimaler Platzbedarf – maximale Anlageneffizienz.

Kleines Raumwunder

Der System E Hydrotower ist nicht nur ein Alleskönner, sondern auch ein echtes Raumwunder. Durch seinen cleveren Aufbau und die smarte Anordnung sind auf kompakten 71x189x95 cm ein 300l-Trinkwasser- und ein 100l-Puffer-Speicher integriert.

System E Comfort ist die perfekte Lösung für alle Herausforderungen im Bereich Heizungstausch, denen der Fachhandwerker bei Sanierungen gegenübersteht. Die schnelle und einfache Installation und Inbetriebnahme des rundum optimierten und betriebsfertigen Systems sparen ihm wertvolle Arbeitszeit und geben maximale Sicherheit. So wird die Sanierung mit System E ab sofort zum neuen Lieblingsprojekt!

Dimplex – Experience Better Living

Als international führender Hersteller in den Bereichen Wärme, Kälte und Lüftung bietet Dimplex intelligente Systemlösungen, die für mehr Wohlbefinden im Alltag sorgen. Ob Elektrowärme, Wärmepumpe, Warmwasser oder Lüftung – die nachhaltigen und clever aufeinander abgestimmten Produkte von Dimplex regeln die umfassende Klimatisierung im elektrisch betriebenen Haus der Zukunft und tragen mit minimalem Energieverbrauch zu maximaler Lebensqualität bei. Am Hauptsitz im oberfränkischen Kulmbach steht Dimplex seit 50 Jahren für Wärme- und Kältekompetenz. Hier werden die energieeffizienten Systeme im unternehmenseigenen Entwicklungsbereich konzipiert und zur Marktreife gebracht. Produkte von Dimplex stehen für Ingenieurskunst, Qualität und Design „made in Germany“. Davon zeugt auch die innovative Wärmepumpe System E, die mit dem German Innovation Award 2023 und dem German Design Award 2024 ausgezeichnet wurde und aktuell für den Green Product Award 2024 nominiert ist.

Mehr erfahren: www.dimplex.de