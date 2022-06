hidrobox: IKONIK - Eine Ausgabe, die auf dem Handwerk des Handwerks basiert

Wir erinnern uns an die Menschen, an Freunde, die mit ihren Händen und ihrer Erfahrung das traditionelle Handwerk im gesamten Mittelmeerraum am Leben erhalten haben. Mit dieser Sonderkollektion, die von ihnen inspiriert ist, wollen wir einen Teil dieser Essenz wieder aufleben lassen und damit allen Handwerkern der Vergangenheit und Gegenwart huldigen.

Unter Verwendung der besten Materialien verbinden wir Handwerkskunst und Innovation und schaffen Produkte, die in ihrer Schlichtheit raffiniert sind und immer an Geschichten und Erfahrungen in Verbindung mit handwerklicher Arbeit erinnern, an durch unsere Hand geschaffene Produkte.

In einer Welt, in der die Geschwindigkeit regiert, bringt uns das Handwerk dazu, innezuhalten, nachzudenken und zu schätzen, was wir in den Händen halten. Unsere mediterranen Wurzeln haben uns zu Iconik inspiriert, einer besonderen Kollektion, die an vier Handwerkskünste erinnert: Sitzmöbel, Korbflechterei, Töpferei und Näherei.

Wir wählen die natürlichen Rohstoffe aus, die uns inspiriert haben, und stellen mit manuellen Anwendungen Grafiken dar, die uns, und stellen mit manuellen Anwendungen Grafiken dar, die uns helfen, unsere Inspiration einzufangen, wobei wir der handwerklichen Arbeit den Vorrang geben, welche mit Hingabe und Sorgfalt in jedem Stück ausgeführt wird.