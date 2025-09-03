Im September startet das neue Online-Format „perma-talk“, das sich ab jetzt regelmäßig aktuellen SHK-Branchenthemen widmet. In der Auftaktsendung diskutieren SHK-Experten um das GEG, das derzeit überarbeitet wird. Bild: perma-trade Wassertechnik

Let´s talk about ... SHK! Unter diesem Motto wird sich das neue Online-Talkshow-Format – organisiert und powered by perma-trade Wassertechnik – ab jetzt regelmäßig spannenden SHK-Branchenthemen widmen und möchte eine neue Plattform für interaktiven Meinungsaustausch bieten. So dreht sich auch die Auftaktsendung am 17. September ab 17 Uhr um ein heiß diskutiertes Thema: Das GEG.

„Das Heizungsgesetz auf dem Prüfstand – was GE(G)HT jetzt eigentlich?“

Mit dieser Fragestellung werden sich Talkgäste und Zuschauer auseinandersetzen. Die Bundesregierung hat eine grundlegende Überarbeitung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) angekündigt: Weg von starren Vorgaben, hin zu mehr Technologieoffenheit und Fokus auf Emissionseffizienz. Während die Branche auf Klarheit und konkrete Entwürfe wartet, wächst der Druck in der Praxis. Wie geht man mit einer Gesetzeslage um, die in Bewegung ist – aber in der Zwischenzeit umgesetzt werden muss? Welche Chancen ergeben sich aus dieser Situation für SHK-Betriebe, Planer, Berater und Industrie? Was darf man von der Gesetzesüberarbeitung und neuer Förderung erwarten?

Als Gäste diskutieren darüber beim ersten perma-talk:

José Lupion, Obermeister Innung Sanitär und Heizung Stuttgart Böblingen und Geschäftsführer der Lindheimer Haustechnik GmbH & Co. KG in Waldenbuch

Valentin Ege, CSO und Vorstandsmitglied bei Digital Building Industries AG – u.a. zuständig für die Positionierung der KI-gestützten Energiesoftware berta & rudi am Markt

Gastgeber Michael Sautter, Geschäftsführer perma-trade Wassertechnik

Meinung einbringen erwünscht: Via Chat-Funktion

Die Besonderheit am neuen Talkshow-Format: Da „perma-talk“ in Form eines „Online-Webinars“ live übertragen wird, können sich neben den geladenen Gästen auch die Zuschauer via Chat-Funktion in die Debatte einschalten, ihre Meinung äußern und Fragen stellen. Interessierte melden sich einfach online an unter: www.perma-trade.de/event/lets-talk-about-geg-perma-talk/ und erhalten dann einen Zugangs-Link zur Online-Veranstaltung am 17.09.2025.