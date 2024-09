Handwerksunternehmen Hasenkamp feiert Richtfest für neue Firmenzentrale

Der Bochumer Meisterbetrieb Hasenkamp Sanitär-Heizung-Klima feierte am 22. August 2024 das Richtfest der neuen Firmenzentrale an der Steiger-Stein-Straße 2 in Bochum-Hiltrop. Mehr als 330 Gäste aus Wirtschaft, Handel und Politik sowie Partnern, Freunden und Mitarbeitenden nahmen an diesem besonderen Ereignis teil.