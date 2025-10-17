Bildnachweis: DG Haustechnik
17.10.2025  Pressemeldung Alle News von DGH

Umsatzstatistik DG Haustechnik - 3. Quartal 2025 Aufwärtstrend

Die Mitglieder des DG Haustechnik melden in der aktuellen anonymen Umsatzstatistik-­Abfrage erstmals seit Monaten für den September - im Vergleich zum Vorjahresmonat - in allen Warensegmenten ein deutlicheres Plus. Insbesondere ist hier Sanitär mit +5,3 % zu nennen. Diese Werte verbessern das Ergebnis für den Zeitraum Januar bis September im Vergleich zu den Vorjahreswerten etwas.

Kumuliert bleibt nach drei Quartalen derzeit jedoch noch ein Minus von 2,8 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024. Sollte sich dieser positive Trend - auf niedrigem Niveau - im letzten Quartal 2025 verfestigen, so könnte das Vorjahresergebnis in allen Warenbereichen zumindest erzielt, bestenfalls leicht übertroffen werden.

Johannes M. Börner, 1. Vorsitzender von DG Haustechnik, ordnet das Ergebnis differenziert in das wirtschaftliche Gesamtumfeld ein:

„Die Zahlen nach neun Monaten unserer anonymen Abfrage bei den Mitgliedsunternehmen des DG Haustechnik belegen das weiterhin herausfordernde Branchenumfeld, in dem wir uns bewegen. Von der Politik - das zeigte jüngst auch die Deutsche Wärmekonferenz wieder - können wir vor 2026 keine validen Aussagen zur Wärmewende erwarten. Wann und wie ein ,Bauturbo‘ greift, ist ebenfalls kaum zu prognostizieren. Die Mitglieder des DG Haustechnik waren bereits Ende 2024 bei ihrer Einschätzung der Konjunkturerwartung für das Jahr 2025 offenbar sehr realistisch. Hier war ein Plus von 0,4 % über alle Warensegmente prognostiziert worden. Dies scheint die Ziellinie zu sein, die es im letzten Quartal 2025 zu erreichen gilt.“

