Wäscheabwurfschächte von Maxxxcomfort

Ein Wäscheabwurf gehört in jedes Haus. Durch einen Wäscheabwurfschacht landet die Wäsche ganz bequem direkt bei der Waschmaschine. Nie mehr sammelt sich müffelnde oder schlecht riechend Schmutzwäsche auf Häufen unter Waschbecken, in Ecken, Badewannen oder in platzversperrenden Körben.