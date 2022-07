Personelle Veränderungen bei Österreichs Experten für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen

Peter Schmid übernimmt die Geschäftsführung der Grohe Gesellschaft m.b.H., Österreich

Barbara Kasses verabschiedet sich in die Elternzeit

Mit Wirkung zum 1. August 2022 wird Peter Schmid zum neuen Geschäftsführer der Grohe Gesellschaft m.b.H. Österreich ernannt. Er übernimmt damit, zusätzlich zu seiner Funktion als Geschäftsführer der Grohe Switzerland S.A., die Position von Frau Mag. Barbara Kasses, die sich in die Elternzeit verabschiedet.

Peter Schmid ist bereits seit mehr als 35 Jahren in der Sanitärbranche tätig und hat umfassende Erfahrung über alle drei Vertriebsstufen hinweg. Er arbeitet seit 16 Jahren bei GROHE in verschiedenen Vertriebsfunktionen, davon seit sieben Jahren als Geschäftsführer in der Schweiz. Barbara Kasses ist seit mehr als neun Jahren für die Grohe Gesellschaft m.b.H. tätig, davon drei Jahre als Geschäftsführerin. Zuvor hatte die gelernte Betriebswirtin mehrere Jahre die kaufmännische Leitung des Sanitärunternehmens in Österreich inne.

Alexander Zeeh, Leader Central Europe, LIXIL EMENA: „Ich danke Barbara Kasses für ihre sehr erfolgreiche Arbeit in den letzten Jahren, durch die unsere führende Marktposition in Österreich weiter gestärkt wurde. Mit Peter Schmid als internem Nachfolger wollen wir die Kontinuität sicherstellen und die gute Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartner:innen gemeinsam weiter fortsetzen.“