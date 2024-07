FORMAT bietet verschiedene Möglichkeiten, die sich an unterschiedliche Raumgrößen anpassen lassen. Von Sanitärkeramik über Armaturen bis hin zu Accessoires bietet FORMAT ein breites Sortiment - und das gleichermaßen in hoher Qualität und in modernen Designs. Die neuen Produktserien im „Badbuch“ 2024/25, FORMAT Pro Accessoires und FORMAT Basic Accessoires, präsentieren eine Vielzahl von Möglichkeiten, Ihr Bad individuell zu gestalten und eine persönliche Wohlfühloase zu schaffen.

Ein Bad für alle Generationen: Nachhaltige Planung und zeitloser Stil

„Ein Badezimmer ist mehr als nur ein funktionaler Raum; es ist ein Rückzugsort, eine persönliche Oase und zunehmend ein wichtiger Familienraum. Hier beginnen und enden unsere Tage, hier finden wir Momente der Ruhe und Entspannung“, so Malin Günther, im Bereich E/D/E Haustechnik für das Marketing zuständig. Doch neben seiner Rolle als Wohlfühlort sollte das Badezimmer auch die Bedürfnisse aller Generationen erfüllen. Daher ist es mehr und mehr von Bedeutung, bei der Planung auf Nachhaltigkeit und langfristige Funktionalität zu setzen.

Hochwertige Materialien und durchdachtes Design verleihen dem Raum nicht nur Ästhetik, sondern auch Langlebigkeit. Das Design von FORMAT schafft dabei die Grundlage für ein Badezimmer, das über die Jahre hinweg Bestand hat und sich den sich ändernden Bedürfnissen der Familie anpasst. Von der ergonomischen Badkeramik bis hin zu barrierefreien Lösungen - FORMAT bietet eine Vielzahl von Produkten, die für jede Altersklasse geeignet sind und gleichzeitig einen harmonischen Gesamteindruck vermitteln. So wird das Badezimmer zu einem Raum, der allen Familienmitgliedern einen Ort der Erholung und des Wohlbefindens bietet, unabhängig von ihrem Alter oder ihren individuellen Bedürfnissen.

Digitale Unterstützung durch QR-Codes

Im Badbuch sind QR-Codes integriert, die Kunden direkt auf die FORMAT Website (www.format.eu) führen. Dort finden sie ausführliche Informationen zu den verschiedenen Produktlinien, was die Auswahl und Planung des perfekten Badezimmers erleichtert.

Die Marke FORMAT

Die Qualitätsmarke FORMAT ist seit über 40 Jahren erfolgreich im Markt etabliert und umfasst ein umfangreiches, professionelles Programm für das SHK-Fachhand- werk. Seit Anfang April 2021 bietet der WUPPER-RING alle seine Handelsmarken gebündelt unter der Dachmarke FORMAT an.