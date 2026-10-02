Messestation 1: ARCHITECT@WORK Berlin, 7.– 8. Oktober, Stand 184

In der exklusiven Messeatmosphäre der ARCHITECT@WORK zeigt CLAGE ästhetisch ansprechende Armaturen für kochendes, gekühltes und Sprudelwasser. Im Fokus stehen außerdem Warmwasserlösungen, die sich nahtlos in moderne Architektur- und Raumkonzepte integrieren lassen. Ein Highlight ist der Modul-Durchlauferhitzer »ISX«. Als erster E-Durchlauferhitzer auf dem Markt kann das Gerät als Aktor in ein übergeordnetes Gebäudemanagementsystem integriert werden. Dies ermöglicht ein einfaches Monitoring von Verbrauch, Geräteeinstellungen, Lastmanagement und Diagnosen. Auch lässt sich der ISX unsichtbar in die Wand integrieren – ganz nach dem aktuellen Trend, Technik elegant verschwinden zu lassen: ISX und man sieht nix!

Messestation 2: GEDATEC Berlin, 13.– 15. Oktober, Halle 1.2 Stand 412

Auf der GEDATEC steht der direkte Austausch mit dem Fachhandwerk und Großhandel im Mittelpunkt. CLAGE demonstriert praxisnahe Installations- und Anwendungslösungen für den Neubau und die energetische Sanierung. Vorgestellt wird u.a. die neue Gasthermen-Ersatzstation »WS-GTES-E«. Diese ermöglicht einen schnellen Austausch alter Kombi-Gasthermen. Die Anordnung der Trinkwasseranschlüsse ist nahezu identisch mit denen herkömmlicher Kombi-Gasthermen. So gelingt der Austausch unkompliziert meist innerhalb eines Tages.

Termine im Überblick: