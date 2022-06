Die Giacomini GmbH bringt einen neuentwickelten Magnetit-Schlammabscheider auf den Markt, der speziell für den platzsparenden Einbau in kleine Heizungsanlagen konzipiert wurde.

Die Waldbröler Giacomini GmbH beginnt mit der Vermarktung eines zum Patent angemeldeten neuen Magnetit-Schlammabscheiders mit hohen kV-Werten und extra platzsparenden Abmessungen. Dieser Abscheider kann im Rücklauf unter Wandthermen oder Wohnungsstationen angeordnet werden und wird entweder im Durchgangs- oder Eckprinzip angeschlossen. Eine beiliegende Verschraubung ermöglicht zudem den direkten Anschluss an den Wärmeerzeuger.

1. Körper

2. Kugelhahn mit Minigriff, weiß

3. Filterkartusche aus Kunststoff, weiß

4. Filtersieb, Maschenweite 800 µm

5. Neodym-Magnet, 13.000 Gauß

6. Rückschlagventil

7. Verschraubung

8. Kappe

Ein integriertes großflächiges Filtersieb aus Edelstahl mit einer Maschenweite von 800µm filtert zunächst die groben Bestandteile des Heizungswassers aus. Ein in der Strömungsmitte befindlicher Magnet aus Neodym mit einer magnetischen Feldstärke von 13.000 Gauß zieht alle ferromagnetischen Partikel an und hält diese fest. Auf diese Art und Weise werden nachgeschaltete elektronische Hocheffizienzpumpen und Wärmetauscher vor Magnetitablagerungen bewahrt. Durch die vor Ablagerungen geschützten Heizflächen der Wärmetauscher wird die Wärme effizienter übertragen und die Pumpen benötigen weniger Energie, da sich kein Magnetit in den Laufrädern anlagert.

Wartung ohne Entleeren der Anlage

Es empfiehlt sich den Magnetit- Schlammabscheider in regelmäßigen Abständen, jedoch mindestens einmal pro Jahr zu reinigen. Dazu ist es nicht erforderlich, die komplette Anlage zu entleeren. Es genügt den im Abscheider integrierten Kugelhahn zu schließen. Ein ebenfalls enthaltendes Rückschlagventil verhindert das Leerlaufen des nachgeschalteten Wärmerzeugers. Ist der Kugelhahn geschlossen, kann der Magnet entfernt werden. Damit sich die Partikel absetzen, sollte eine kurze Zeit gewartet werden, bevor die Kunststoffhaube des Abscheiders durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn geöffnet wird. Das Filtersieb kann nun entnommen werden und zusammen mit allen anderen demontierten Komponenten unter fließendem sauberem Wasser abgespült werden. Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs werden alle Komponenten wieder zusammengebaut und ganz zum Schluss der Kugelhahn wieder geöffnet.

Im Lieferumfang des Magnetit-Schlammabscheiders sind neben der Verschraubung zur direkten Montage unter dem Wärmeerzeuger auch eine Kappe, um den nicht genutzten Eingang zu verschließen sowie alle erforderlichen Dichtungen enthalten.

Ein Video finden Sie hier.