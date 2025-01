Die Sehnsucht nach einem Ruhepol ist in der aktuellen Zeit allgegenwärtig. Alles ist stetig im Wandel. Deshalb streben viele Menschen danach, sich die eigenen vier Wände so schön wie möglich zu gestalten und zumindest hier einen Ort der Ruhe und des Rückzugs zu schaffen. Mit dem Modell Lutter von Schröder Wannentechnik möchten wir Ihnen eine Möglichkeit aufzeigen, wie Sie sich die Auszeit nach Hause holen können.

Die Lutter gibt es sowohl als freistehende Wanne mit festintegrierter Schürze sowie auch als Einbau-Modell. Mit ihrer geneigten Rückenlehne auf beiden Seiten ermöglicht sie einen angenehmen Duo-Komfort. Durch die organische Form, die leicht geschwungenen Konturen und die sanft auslaufenden Linien der Ablagefläche für Shampoo & Co scheint die freistehende Wanne federleicht auf dem Boden zu stehen. Auch das Einbau-Modell fügt sich angenehm dezent in die Umgebung ein und ergänzt ihr Badezimmer nahezu perfekt.

Der Ab- und Überlauf aus Chrom verleiht der Lutter zusätzliche Eleganz.

Die Wanne misst 170 cm in der Länge, 85 cm in der Breite, 46,5 cm innere Tiefe und 64,5 cm Bauhöhe mit Schürze. Zudem fasst sie ein Volumen von 215 Liter ohne Person. Außerdem besteht die Wanne aus Sanitäracryl. Ein Material, welches eine porenfreie Oberfläche hat und somit glatt aber rutschfest, bruchfest sowie schlag- und stoßunempfindlich ist. Feine Kratzer bleiben durch das durchgefärbte Material unauffällig. Ein weiterer großer Pluspunkt ist das geringe Gewicht, welches einen leichten Transport und Einbau gewährleistet und unnötig schweres Tragen erspart.

Sie möchten mehr erfahren? Unser Verkauf steht Ihnen gerne beratend zur Seite.

Alternativ finden Sie weitere Informationen zu unserem Produktsortiment bei uns im Onlineshop oder durchstöbern unseren Produktkatalog.