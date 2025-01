Wenn in wenigen Wochen die Weltleitmesse für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, die ISH, in Frankfurt am Main ihre Tore öffnet, treffen sich dort die internationale Badbranche sowie interessierte Endverbraucherinnen und Endverbraucher wieder. Vom 17. bis 21. März 2025 erwartet die Hansgrohe Group mit ihren Marken AXOR und hansgrohe auf 2.000 Quadratmetern in der Festhalle internationale Gäste, um neueste und wegweisende Entwicklungen im Bereich der Wassertechnologien, Traumbäder und Neuprodukte seiner beiden Marken vorzustellen.

„Mit wegweisenden Produktinnovationen und inspirierenden Inszenierungen werden wir unserem Ruf als ein Branchen-Treiber in Innovation, Design, Qualität und Nachhaltigkeit einmal mehr gerecht. Wir schaffen begeisternde Momente mit Wasser und schützen gleichzeitig das wertvolle Element. Nicht nur mit unseren Traumbädern, sondern zum Beispiel auch mit einer Vorstellung zukunftsweisender Wassertechnologien aus unserer Ideenschmiede, dem Hansgrohe InnoLab“, so Hans Jürgen Kalmbach, Vorsitzender des Vorstands, Hansgrohe SE.

Nachhaltigkeit als Innovationsfeld für die Hansgrohe Group

Mit einem Ausstellungsbereich zum Thema „Sustainable Living“ schließt Hansgrohe an das zur ISH 2023 erstmals vorgestellte Konzept „Green Vision Beyond Water: Rethinking Bathroom Culture“ an, einem Bad mit mit einem erheblich reduzierten Wasser- und Energieverbrauch und weniger CO2 Emissionen. Gezeigt werden Technologien und Lösungsansätze für die verschiedenen Einsatzfelder der Wassernutzung im Haushalt. Die Einblicke in die Konzepte nachhaltiger Lösungen zur Wassernutzung, -aufbereitung und -wiederverwendung sollen Besucherinnen und Besucher zu einem bewussteren Umgang mit der kostbaren Ressource im Alltag inspirieren.

„Escape the ordinary!“ – AXOR präsentiert neues Brausenportfolio mit Antonio Citterio

Die Marke AXOR (www.axor-design.com) ist ein Vorreiter in der Entwicklung, Konstruktion und Produktion avantgardistischer Design-Objekte für luxuriöse Bäder und Küchen. Die Armaturen, Brausen und Accessoires der Marke tragen den Anspruch auf Perfektion in Design, Herstellung und Funktion in sich. Auf der diesjährigen ISH präsentiert AXOR ganz im Sinne der Markenkampagne „Escape the ordinary“ mit der AXOR ShowerSphere eine neue Kopfbrausen Kollektion von Antonio Citterio. Die mit dem italienischen Architekten und Produktdesigner entwickelten Produkte erweitern das immense Spektrum der Gestaltungsfreiheit individueller Luxusbäder von AXOR. Die AXOR ShowerSphere findet sich auf der ISH unter anderem in individuellen Badkonzepten von Antonio Citterio und Tara Bernerd wieder, sowie in einer Wasserinstallation.

hansgrohe orchestriert Wasser neu

Mit dem Claim „Life is waterful“ macht die Premiummarke hansgrohe (www.hansgrohe.de) das Bad zum Mittelpunkt des Wohlbefindens. Die Premiummarke präsentiert nicht nur eine wegweisende Neuinterpretation eines beliebten Duschklassikers, sondern eine völlig neue Kategorie für ganzheitliche Badezimmerlösungen. Mit Innovationen in allen drei Kernbereichen – Dusche, Waschplatz und Toilette – demonstriert hansgrohe seine einzigartige Expertise, Wasser in außergewöhnliche Erlebnisse zu verwandeln. Ein besonderes Highlight ist die Neuauflage einer der beliebtesten Duschkollektionen, die mit zeitgemäßer Technologie und modernem Design begeistert. Ergänzt wird das Portfolio durch smarte Toilettenlösungen und innovative 2-in-1-Konzepte am Waschplatz. Auf der Messe erleben Besucher, wie hansgrohe perfektes Design mit visionärer Technologie verbindet und so das Badezimmer ganzheitlich neu denkt.

Beratung und Service auf der Messe

Die Hansgrohe Group erwartet ihre Gäste mit einer internationalen Mannschaft an Experten aus Produktmanagement, Vertrieb, Innovation & Nachhaltigkeit, technischem Service und der Unternehmenskommunikation. Journalisten und Journalistinnen haben die Möglichkeit von Montag bis Donnerstag Neuheiten-Rundgänge und Gespräche mit Unternehmensvertretern wahrzunehmen – Anfragen und Termine können im Vorfeld per E-Mail getätigt werden: public.relations(at)hansgrohe.com. Exklusiven Einblick in die Entwicklung der neuen Duschkollektion gewähren die Experten aus dem Strahllabor interessierten Pressevertretern und Pressevertreterinnen während der hansgrohe „Innovation Hour“ am 18. März, ab 10 Uhr in der Rotunde oberhalb der Festhalle. Hier enthüllen sie die technologischen Finessen, die jede Dusche zu einem einzigartigen Wassererlebnis machen. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung per E-Mail wird ebenfalls unter der o.g. E-Mail-Adresse erbeten. Zu einem entspannten Get-Together für Fachbesucher lädt die Hansgrohe Group darüber hinaus am Montag und Mittwoch, jeweils ab 18 Uhr auf den Messestand in die Festhalle ein.