Online-Großhandel startet voller Tatendrang in den Frühling

DATANORM

Seit dem 28. Februar können Kunden von COLONS.de das beliebte Datenaustauschverfahren DATANORM nutzen, um die Artikelstammdaten von COLONS schnell und unkompliziert in ihre Handwerkersoftware zu importieren. Die entsprechende Download-Datei steht im Servicecenter des Shops bereit und muss nicht separat angefragt werden. Nach dem erfolgreichen Start von DATANORM arbeitet das Team bereits an der Implementierung von SHK-Connect und anderen Austauschformaten.

WHATSAPP

Es gibt viele Möglichkeiten, das Innendienst-Team des Online-Großhandels zu kontaktieren. Nun ist mit WhatsApp eine weitere hinzugekommen. Der Fokus des COLONS-WhatsApp-Chats liegt auf der Flexibilität des Nutzers. Direkt von der Baustelle aus können Fotos, Videos und Kurznachrichten an COLONS.de gesendet und vom Innendienst-Team sofort bearbeitet werden.

Im Rahmen der Kampagne „Guter Pfusch oder schlechte Arbeit“ ermutigt der Großhandel seine Kunden dazu, die skurrilsten Konstruktionen auf Baustellen zu fotografieren und per WhatsApp zu versenden. Über die Social-Media-Kanäle von COLONS.de wird dann abgestimmt, ob das Foto in die Kategorie „Guter Pfusch“ oder „Schlechte Arbeit“ fällt.

IFH INTHERM, NÜRNBERG

Mit dem Frühling beginnt auch die Messesaison, und auch COLONS ist mit einem Stand auf der IFH Nürnberg vertreten. Unter dem Motto „Meet the Team“ haben bestehende und potenzielle Kunden die Möglichkeit, sich über Neuigkeiten und Messeaktionen zu informieren. Eine Übersicht der geplanten Messeaktionen ist bereits auf www.colons.de/de/messen bzw. www.colons.at/at/messen verfügbar, und auch kostenlose Messetickets können hier angefordert werden.

COLONS APP

Die neue App des Online-Großhandels steht bereits in den Startlöchern. Mit dem „Großhandel für die Hosentasche“ soll der Bestellvorgang für Kunden vereinfacht werden. Besonders herausragend ist der integrierte Barcode-Scanner der App. Durch das Scannen eines Barcodes erkennt die App den entsprechenden Artikel und zeigt dem Nutzer sofort Preise und Verfügbarkeiten an. Die App befindet sich derzeit noch in der Testphase, soll aber spätestens zur IFH Nürnberg einsatzbereit sein.