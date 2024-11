CLAGE ist auch in diesem Jahr wieder auf der GET Nord vertreten und zeigt in Halle A4, Stand 230 verschiedene E-Durchlauferhitzer für Küche, Bad und Waschbecken. Das besondere Highlight ist der neue E-Modul-Durchlauferhitzer ISX mit Modbus-RTU-Schnittstelle, der versteckt installiert wird.

Laut Gebäudeenergiegesetz (GEG) sollen Heizsysteme künftig zu 65 % mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Darum denken viele Bauherren über neue, strombasierte Lösungen nach. Wenn man Heizung und Warmwasser trennt, kann die Heizung (z. B. mit Wärmepumpe) deutlich effizienter und mit niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeiten. Für das warme Wasser sind dann E-Durchlauferhitzer zuständig. Die gute Nachricht: Elektronisch geregelte Durchlauferhitzer erfüllen pauschal die 65% EE-Anforderungen für die Warmwasserbereitung.

Der neue Modul-Durchlauferhitzer ISX kann als erster Durchlauferhitzer per Modbus-RTU in das Energiemanagement eines Gebäudes eingebunden werden. Seine Leistung wird dann in Abhängigkeit von den anderen Strom-Verbrauchsstellen im Haus geregelt. Wie das Lastmanagement genau funktioniert, wird auf der Get Nord am iPad gezeigt. Der ISX wird in einer Vorwand installiert und per Fernbedienung oder App gesteuert. In der App können auch die Verbrauchsdaten ausgelesen werden. Modbus-Schnittstelle und App-Steuerung des ISX setzen neue Maßstäbe für die Zukunft der Warmwasserversorgung im strombasierten Haus.

Spezial-Durchlauferhitzer für verschiedene Anwendungen

Falls die einzelnen Wasser-Entnahmestellen sehr weit entfernt vonenander liegen, ist eine zentrale Warmwasserversorgung wegen der hohen Energieverluste nicht zu empfehlen. Darum bietet CLAGE spezielle E-Durchlauferhitzer für Küchen oder Waschbecken an. Weil diese Geräte direkt unter dem Waschbecken bzw. der Spüle montiert werden, sind die Warmwasserleitungen sehr kurz. Das sorgt für mehr Hygiene und weniger Energieverluste. Und die Leistung der Geräte ist direkt auf den konkreten Bedarf optimiert. Auch das spart Energie.

Kochendes, gekühltes und sprudelndes Wasser direkt aus der Armatur

Ein weiteres Highlight von CLAGE auf der GET Nord ist das moderne Wassersystem CLAGE Zip HydroTap®. Das Wasser fließt per Tastendruck kochend, gekühlt oder mit Kohlensäure versetzt aus der modernen Armatur. Das kochende Wasser nutzen Sie zum Beispiel für die Zubereitung von Tee und Filterkaffee, zum Kochen, zum Blanchieren oder zum Lösen von Fett. Das gekühlte Wasser eignet sich zum Trinken oder zum Zubereiten von Fruchstsaftschorlen. Der vorgeschaltete Filter sorgt für hohe Wasserqualität und guten Geschmack. Die Armatur kann mit Tableau auf einem Tresen oder direkt am Spülbecken installiert werden.

Wer die neuen Wassersysteme und E-Durchlauferhitzer in Funktion testen möchte, kann die Warmwasser-Ausstellung bei CLAGE in Lüneburg besuchen oder die GET NORD in Hamburg , Halle A4, Stand 230. Das CLAGE-Team freut sich auf Ihren Besuch! www.clage.de

CLAGE ist zertifizierter Hersteller des ZVSHK