Handhygiene ist wichtig!

Händewaschen gehört nicht nur zu unse­ren täglichen Gewohnheiten, sondern ist auch wichtig für den Gesundheitsschutz. Wir sollten nicht auf Warmwasser ver­zichten, denn aus hygienischen Gründen ist gerade nach unserer Pandemie-Erfahrung das warme Händewaschen absolut sinnvoll. Üblicherweise waschen wir uns ca. 10 bis 30 Sekunden die Hände. Wie lange das Händewaschen dauert und wie effektiv Keime und Schmutz gelöst wer­den, hängt auch mit der Wassertempe­ratur zusammen. Vor allem im Winter ist eine Temperatur von 35°C optimal geeig­net, damit die hygienisch empfohlenen 30 Sekunden zum Händewaschen in der Praxis auch wirklich eingehalten werden. Wir brauchen nicht zwingend auf warmes Wasser verzichten, wenn wir Energie in öffentlichen Gebäuden sparen wollen. Besser ist es, ineffiziente Technik auszu­tauschen. Dabei ist es wichtig, zwischen Speichern (umgangssprachlich Boilern) und modernen E-Durchlauferhitzern zu unterscheiden.

E-Durchlauferhitzer schalten sich automa­tisch aus, wenn sie nicht benutzt werden.

Boiler, Speicher und zentrale Warm­wassersysteme verschwenden viel Ener­gie für das Speichern, Warmhalten und Verteilen von Warmwasser. Bei E-Durch­lauferhitzern sieht es anders aus, denn sie erhitzen das Wasser direkt beim Durch­strömen des Gerätes. Beim Schließen des Wasserhahns schalten sich E-Durch­lauferhitzer automatisch aus, so dass kei­ne Energie verschwendet wird.

Alte Boiler durch effiziente E-Durchlauf­erhitzer ersetzen!

Bis zu 85 Prozent Energieersparnis ist möglich, wenn man alte Boiler mit bis zu 150 kWh Bereitschaftsenergieverlusten pro Jahr durch moderne E-Kleindurch­lauferhitzer ersetzt.

Das warme Wasser wird dann ohne Ener­gieverluste just in time auf 35 Grad er­hitzt. Durch den geringen, aber völlig ausreichenden Durchfluss von 2 Litern pro Minute spart man zusätzlich Wasser, so dass im Jahr rund 70 Euro Betriebs­kosten pro Waschplatz weniger anfallen. Es ist also nicht nötig, große Wassermen­gen permanent auf 60 Grad zu erhitzen und warm zu halten, wie es derzeit noch in vielen öffentlichen Gebäuden prak­tiziert wird. Durch den Gerätetausch könnte langfristig auch über die Energie­sparverordnung hinaus eine Menge Ener­gie gespart werden.

Riesiges Energiespar-Potenzial

In Deutschland gibt es noch ungefähr 10 Millionen Kleinspeicher im Bestand. Die Einsparung an Bereitschaftsstrom­verbrauch könnte demnach fast 1 TWh pro Jahr sein, wenn alle Kleinspeicher ge­gen E-Durchlauferhitzer getauscht wer­den würden. Nähere Infos zu effizienten E-Durchlauferhitzern erhalten Sie unter www.clage.de.

