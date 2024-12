Die HEATEXPO 2024 hat vom 26. bis 28. November erneut bewiesen, dass sie eine unverzichtbare Plattform für alle Akteure der Wärmewende ist. Mit einer beeindruckenden Steigerung der Ausstellerzahlen um 50 Prozent und einem konstant hohen internationalen Anteil von 20 Prozent aus elf europäischen Ländern unterstreicht die Fachmesse ihre Relevanz. Auch thematisch hat die HEATEXPO mit praxisnahen Lösungen, Best Practices und Diskussionsforen wichtige Impulse für die klimaneutrale Wärmeversorgung der Zukunft gesetzt.

Die zweite Ausgabe der HEATEXPO hat nahtlos an die erfolgreiche Premiere im Vorjahr angeknüpft. Als zentraler Treffpunkt für die Branche deckte die Fachmesse alle wichtigen Aspekte der Wärmewende ab – von Wärmeerzeugung und -versorgung über Infrastruktur und Transportnetze bis hin zu Digitalisierung und Investitionen. Das HEATEXPO FORUM lieferte wertvolle Vorträge und Paneldiskussionen zur Zukunft der Wärmeversorgung. Besonderes Interesse weckte der neue Kommunale Campus, der speziell für die Bedürfnisse von Kommunen entwickelt wurde. Hier konnten Vertreterinnen und Vertreter aus Städten, Gemeinden und Landkreisen gezielt Fragen zur Wärmeplanung diskutieren und praktische Hilfestellungen erhalten. Darüber hinaus erweiterte das KLIMA.FORUM des KlimaDiskurs.NRW das Programm der Fachmesse und konzentrierte die Diskussionen auf die zukünftige Rolle von elektrischer Energie, Wasserstoff und die Nutzung bestehender Gasnetze in der Wärmeversorgung. Der Themenbereich Geothermie, ausgerichtet vom Bundesverband Geothermie e.V., widmete sich den Potenzialen und Rahmenbedingungen in Nordrhein-Westfalen.

Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Unternehmensgruppe, zieht eine durchweg positive Bilanz: „Die HEATEXPO hat gezeigt, dass sie eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Wärmewende spielt. Die Zuwächse bei den Ausstellern und die große Resonanz aus dem In- und Ausland bestätigen den hohen Bedarf an einer Plattform, die innovative Lösungen sichtbar macht und die relevanten Akteure zusammenbringt. Mit Formaten wie dem Kommunalen Campus und den themenspezifischen Foren schaffen wir den notwendigen Raum, um Antworten auf die zentralen Herausforderungen der Branche zu finden.“

Starke Unterstützung durch Politik und Verbände

Die Unterstützung durch Politik und Branchenverbände unterstreicht die Bedeutung der HEATEXPO. Neben der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) trugen zahlreiche Partner wie der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) als ideeller Träger der Messe, VDMA Power Systems, der Deutsche Städtetag, der Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB), der Deutsche Landkreistag, der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (VdW) Rheinland Westfalen, die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) sowie der Bundesverband Geothermie maßgeblich zum Erfolg der Messe bei.

Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des VKU, ideeller Träger der HEATEXPO, lobte die inhaltliche Weiterentwicklung der Veranstaltung: „Die HEATEXPO hat sich bereits in ihrer zweiten Ausgabe als zentrale Plattform für die Diskussion rund um die Wärmewende etabliert. Die Partnerschaft mit der Messe Dortmund hat erneut ideale Bedingungen geschaffen, um drängende Fragen der Wärmeversorgung zu diskutieren und zukunftsweisende Lösungen vorzustellen. Besonders erfreulich war das breite Interesse von Kommunen und Fachbesuchern, das sich in den zahlreichen Gesprächen an unserem VKU-Auftritt und im gesamten Messegeschehen widerspiegelte. Die HEATEXPO trifft nicht nur den Nerv der Zeit, sondern setzt genau dort an, wo die Branche Antworten sucht, und ist damit ein wichtiger Impulsgeber für die klimaneutrale und sozialverträgliche Transformation unserer sicheren Wärmeversorgung.“

Highlights der HEATEXPO 2024

Zu den zahlreichen Höhepunkten der drei Messetage zählte der neue Danish Pavillon, der durch den dänischen Fernwärmeverband DBDH (Danish Board of District Heating) und den Handelsrat des dänischen Außenministeriums unterstützt wurde. Mit Best Cases aus Dänemark, einem Vorreiter der Wärmewende, wurden innovative Ansätze zur Nutzung von Fernwärme präsentiert.

HEATEXPO begeistert Aussteller und Fachbesucher

Die HEATEXPO 2024 konnte nicht nur inhaltlich überzeugen, sondern auch mit einer positiven Resonanz bei Ausstellern und Fachbesuchern punkten. In einer unabhängigen Befragung gaben beeindruckende 91 Prozent der Ausstellenden an, dass ihre Erwartungen an die Messe erfüllt oder sogar übertroffen wurden. Besonders erfreulich ist die langfristige Perspektive – mehr als 92 Prozent der Befragten bewerteten die Bereitschaft ihres Unternehmens, sich auch künftig an der HEATEXPO zu beteiligen, als hoch bis sehr hoch.

Ein weiterer Indikator für den Erfolg der Messe ist die steigende Wiederbesuchsrate: 92 Prozent der Fachbesucher signalisierten bereits vor Ort ihre Absicht, auch an künftigen Veranstaltungen teilzunehmen – eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr (2023: knapp 80 Prozent). Insgesamt zog die Fachmesse auch ein internationales Publikum an, unter anderem aus den Benelux-Staaten, Dänemark, den baltischen Staaten und Österreich. Besonders hervorzuheben ist die hohe Qualität der Besucher: Über 81 Prozent gaben an, in den Einkaufs- und Beschaffungsentscheidungen ihres Unternehmens involviert zu sein. Dies unterstreicht, wie bedeutend die HEATEXPO als Plattform für strategische Partnerschaften und Geschäfte entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Wärmeversorgung ist.

Ausblick auf die HEATEXPO 2025

Die nächste HEATEXPO findet vom 25. bis 27. November 2025 in der Messe Dortmund statt. Mit dem klaren Ziel, die Wärmewende weiter voranzutreiben, wird die Fachmesse erneut als Impulsgeber und Innovationsplattform fungieren.

Stimmen der Aussteller und Partner zur HEATEXPO 2024

Knud Strauchmann, Sales Director, Böhmer GmbH

„Die HEATEXPO 2024 war für uns ein voller Erfolg. Als Anbieter, der auf langfristige Kontakte setzt, bot die Messe ideale Bedingungen für Networking und strategische Gespräche. Besonders erfreulich waren die vielen internationalen Gespräche, die wir führen konnten. Auch die Integration des Rahmenprogramms in die Messe hat dazu beigetragen, den Dialog zwischen den Teilnehmern zu fördern und den Austausch lebendiger zu gestalten. Wir sind zuversichtlich, dass die HEATEXPO in den kommenden Jahren weiterhin wachsen wird.“

Michael Lüdeke, General Manager, Energieanlagen Greifswald GmbH

„Die HEATEXPO war eine großartige Gelegenheit, um wertvolle Kontakte zu Gemeindeverwaltungen und Versorgungsunternehmen zu knüpfen, die uns neue Projekte für die kommenden Jahre eröffnen. Besonders das Thema Wärmeauslastung in der Industrie hat großes Interesse geweckt und bietet immenses Potenzial für zukünftige Kooperationen. Die Veranstaltung war hervorragend organisiert, und wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Messe!“

Paul Ross, Business Development Manager, Danfoss GmbH

„Für Danfoss ist dies bereits die zweite Teilnahme an der HEATEXPO, und wir freuen uns sehr, dass wir gezielt unsere Zielgruppe erreichen konnten. Diese Messe ist die einzige Fachmesse für Fernwärmetechnologie, und das Highlight sind die hochwertigen Kontakte sowie die fachkundigen Gespräche mit Entscheidern. Hier gelangen wir schnell zu wichtigen Ergebnissen. Unsere Leads sind gut gefüllt – wir kommen gerne wieder!“

Lard Hummelmose, Managing Director, Danish Board of District Heating

„Als internationaler Dachverband haben wir uns das Ziel gesetzt, Partner für unsere Unternehmen auf dem deutschen Markt zu finden. Dabei standen insbesondere Ministerien, Stadtwerke und Planungsbüros im Fokus. Der deutsche Markt ist der wichtigste in ganz Europa und hat daher für internationale Unternehmen höchste Priorität. Unsere Teilnahme an dieser Messe ist entscheidend, um uns in diesem zentralen Markt zu positionieren. Ein herausragendes Merkmal der HEATEXPO ist die Integration des Kongressprogramms in die Messe, was einen besonderen Mehrwert für beide Bereiche schafft – eine Verbindung, die wir in internationalen Kontexten oft nicht erleben. Besonders hervorheben möchten wir die hohe Qualität der Zielgruppe: Die Besucher der HEATEXPO bilden ein hochprofessionelles und relevantes Fachpublikum, das unseren Unternehmen wertvolle Kontakte und Gespräche ermöglicht.“

Timo Ritzinger, Projektmanager Corporate Marketing, GP JOULE GmbH

„Die Themen und Ausrichtungen der HEATEXPO sind äußerst spannend und treffen den Kern der Zeit. Besonders erfreulich ist, dass man hier auf die passende Zielgruppe, wie Kommunen und Stadtwerke, trifft. Seit der Premiere hat sich viel getan – vor allem die Fokussierung der Themen ist noch passgenauer geworden.“

André Pieper, Geschäftsführender Gesellschafter, OVE Objekt-Versorgung mit rationellem Energieeinsatz GmbH & Co. KG

„Es ist äußerst spannend, die verschiedenen Lösungen der Wärmewende hier auf der HEATEXPO erleben zu können. Letztes Jahr waren wir noch als Besucher hier, doch in diesem Jahr haben wir uns entschieden, selbst als Aussteller teilzunehmen. Es war eine Freude, Bauträgern und Marktteilnehmern unsere Dienstleistungen zu präsentieren. Wir planen definitiv, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein.“

Philipp Schlosser, Marketing Manager Deutschland, isoplus Fernwärmetechnik GmbH

„Es ist beeindruckend, wie sich die HEATEXPO im Vergleich zum Vorjahr gesteigert hat – sowohl bei den Besucherzahlen als auch bei den Ausstellern. Besonders gefallen hat uns das Get-Together, das eine großartige Möglichkeit zum Networking bot. Wir freuen uns schon jetzt auf das kommende Jahr.“

Florian Kröger, Geschäftsführung, SKG Umwelttechnik GmbH & Co. KG

„Das Einzigartige an der HEATEXPO ist, dass die Aussteller das Herzstück der Messe bilden und im Mittelpunkt stehen. Diese Fokussierung ermöglicht es uns, unsere Lösungen optimal zu präsentieren. Es ist beeindruckend, wie sich die Messe seit ihrer Premiere weiterentwickelt hat. Neben regionalen Teilnehmern zieht sie zunehmend auch internationales Fachpublikum an. Wir freuen uns darauf, im nächsten Jahr wieder als Aussteller dabei zu sein.“

Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer, Verband kommunaler Unternehmen (VKU), ideeller Träger der HEATEXPO

