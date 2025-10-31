31.10.2025  Pressemeldung Alle News von Loggere

LOGGERE-BLINOX: Mineralguss-Waschtische nach Maß

LOGGERE-BLINOX fertigt Waschtische nach Maß, passend für Ihre Nische.

Sie können frei wählen welche Breite der Reihenwaschtisch haben soll, damit er individuell in Ihre Nische passt.

Sie geben an, an welcher Position die Waschmulden sein sollen, welche Form die Mulden haben sollen und ob sie einen Überlauf wünschen.

Hahnlöcher und Seifenspenderbohrungen können ebenso gut integriert werden wie eine Öffnung für den Papierabwurf.

Hier ein Formular zum Ausfüllen für Ihre Preisanfrage

Kontaktieren Sie uns zwecks einer Beratung oder fordern Sie ein Angebot an.

Loggere Metaalwerken NV
Loggere Metaalwerken NV
Europastraat 40
2321 Meer
Belgien
Telefon:  030 - 83032509
www.loggere.com
