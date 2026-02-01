AEG Haustechnik bietet ein breites Sortiment an Durchlauferhitzern, Kleinspeichern, Wandspeichern und Standspeichern. Somit steht für jede Anwendung in Bad, Küche und WC und für jeden Komfortanspruch das am besten geeignete Gerät zur Verfügung. Bauliche Gegebenheiten und das Budget bestimmen zudem, ob und welche Geräte die Einzel- oder Gruppen-Versorgung übernehmen.

In mehrgeschossigen Wohnbauten versorgen elektronische AEG Durchlauferhitzer die Eigentümer oder Mieter energieeffizient, Wasser sparend und komfortabel mit Warmwasser. Aufgrund der Variantenvielfalt steht von AEG Haustechnik für alle Anforderungen das passende Gerät zur Verfügung. Foto: AEG Haustechnik

Liegen Entnahmestellen weit auseinander, so ist deren Einzelversorgung sinnvoll. Dabei lässt sich das einzelne Warmwassergerät exakt an die jeweilige Entnahmestelle anpassen, beispielsweise im Gäste-WC: Am entlegenen Handwaschbecken mit kleinem Warmwasserbedarf liefert ein AEG Klein-Durchlauferhitzer sekundenschnell warmes Wasser in ausreichender Menge. Nahe beieinanderliegende Entnahmestellen einer Wohnung werden durch die Gruppenversorgung verbrauchsnah an einen Warmwasserbereiter angeschlossen. Auf kurzen Wegen und mit hoher Leistung versorgt ein Gerät mehrere Zapfstellen, beispielsweise in Küche und Bad. Hoher Warmwasserkomfort ist auch dann gewährleistet, wenn Dusche, Waschtisch und Spüle zeitgleich genutzt werden.

Bezahlbarer Wohnraum

Werden Wohnheime gebaut oder renoviert, so ist eine hochwertige und zugleich kostengünstige Ausstattung gefragt. Hohe Mieterfluktuation in den (Einzel-) Appartements erfordert den Einsatz robuster, leistungsstarker Produkte. Der elektronische AEG Durchlauferhitzer DDLE Easy erfüllt diese Anforderungen. Bewährte AEG Qualität und moderne, energieeffiziente Technologie zum kleinen Preis überzeugen. Zwei Festtemperaturen über Symbole bei 42 °C (Duschen und Händewaschen) und 55 °C (Geschirr reinigen) gewährleisten eine einfache Handhabung. Warmes Wasser steht sofort und unbegrenzt zur Verfügung, die Steuerelektronik sorgt für guten Temperaturkomfort. Dank Strahlwasserschutz IP 25 kann das Gerät direkt im Dusch- oder Wannenbereich montiert werden.

In Wohnheimen müssen Durchlauerhitzer robust und selbsterklärend zu bedienen sein. Im Studenten-Wohnheim in Kleve kamen AEG Durchlauferhitzer DDLE Easy zum Einsatz. Fotos: AEG Haustechnik

Für junge Auszubildende und Studierende bietet ein Wohnheim Gemeinschaft, günstige Mietpreise und die Nähe zu Hochschule oder Ausbildungsplatz. Ein gelungenes Beispiel dafür ist ein Wohnobjekt in Kleve vom Studentenwerk Düsseldorf.

Weitere Informationen: www.aeg-haustechnik.de/durchlauferhitzer und www.aeg-haustechnik.de/warmwassergeraete