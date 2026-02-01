Mit AEG Haustechnik Wohnwerte schaffen: Die Vorteile der dezentralen Warmwasserbereitung – und ihr größter Gewinn
Liegen Entnahmestellen weit auseinander, so ist deren Einzelversorgung sinnvoll. Dabei lässt sich das einzelne Warmwassergerät exakt an die jeweilige Entnahmestelle anpassen, beispielsweise im Gäste-WC: Am entlegenen Handwaschbecken mit kleinem Warmwasserbedarf liefert ein AEG Klein-Durchlauferhitzer sekundenschnell warmes Wasser in ausreichender Menge. Nahe beieinanderliegende Entnahmestellen einer Wohnung werden durch die Gruppenversorgung verbrauchsnah an einen Warmwasserbereiter angeschlossen. Auf kurzen Wegen und mit hoher Leistung versorgt ein Gerät mehrere Zapfstellen, beispielsweise in Küche und Bad. Hoher Warmwasserkomfort ist auch dann gewährleistet, wenn Dusche, Waschtisch und Spüle zeitgleich genutzt werden.
Bezahlbarer Wohnraum
Werden Wohnheime gebaut oder renoviert, so ist eine hochwertige und zugleich kostengünstige Ausstattung gefragt. Hohe Mieterfluktuation in den (Einzel-) Appartements erfordert den Einsatz robuster, leistungsstarker Produkte. Der elektronische AEG Durchlauferhitzer DDLE Easy erfüllt diese Anforderungen. Bewährte AEG Qualität und moderne, energieeffiziente Technologie zum kleinen Preis überzeugen. Zwei Festtemperaturen über Symbole bei 42 °C (Duschen und Händewaschen) und 55 °C (Geschirr reinigen) gewährleisten eine einfache Handhabung. Warmes Wasser steht sofort und unbegrenzt zur Verfügung, die Steuerelektronik sorgt für guten Temperaturkomfort. Dank Strahlwasserschutz IP 25 kann das Gerät direkt im Dusch- oder Wannenbereich montiert werden.
Für junge Auszubildende und Studierende bietet ein Wohnheim Gemeinschaft, günstige Mietpreise und die Nähe zu Hochschule oder Ausbildungsplatz. Ein gelungenes Beispiel dafür ist ein Wohnobjekt in Kleve vom Studentenwerk Düsseldorf.
Weitere Informationen: www.aeg-haustechnik.de/durchlauferhitzer und www.aeg-haustechnik.de/warmwassergeraete
