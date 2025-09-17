Wir haben unser Sortiment erweitert und jetzt neue und moderne Dekore in Holz-, Marmor- und Steinoptik am Lager – für jedes Badezimmer der passende Stil!

Unser Rückwandsysteme sorgen nicht nur optisch für die Revolution im Bad. Durch den Einsatz der großflächigen Wandverkleidungen sparen Sie Fugen und Zeit – bei der Montage und bei der Pflege. Die hygienische Oberfläche ist leicht zu reinigen, denn Schmutz

und Kalk können sich kaum festsetzen.

Nutzen Sie diese Vorteile auch für Renovierungen: Innerhalb kürzester Zeit sind die Platten

montiert und das ohne Lärm und Dreck, wie er durch das Abschlagen von alten Fliesen und

das Aufbringen neuer Keramik entstehen würde.

Neue Dekore / Easypanel Alu 1.0:

Maße: 2550x1000 / 2550x1500 / 3050x1500 mm

Eigenschaften: Aluminium-Verbundplatte mit 2 Deckschichten 0,3mm, Kern aus Polyethylen, nur einseitig verwendbar

Neue Dekore / Easypanel Classic:

Maße: 2960x1300 mm (Ausnahme Sandstein hell/braun: 2800x1300)

Eigenschaften: bestehend aus sehr robustem Laminat mit Flachkante, beidseitig bedruckt, deshalb beidseitig nutzbar, zwei Dekorflächen

Bei Interesse oder Rückfragen sprechen Sie uns gerne an, wir stehen Ihnen jederzeit beratend zur Seite.

Haben Sie schon in unserem Produktkatalog gestöbert?