Hohe Qualität, Innovationsgeist und kompetente Beratung zahlen sich aus: Im Jahr 2024 erhält das Rheinbacher Unternehmen Airflow Lufttechnik GmbH gleich mehrere Auszeichnungen des angesehenen Plus X Awards. Das 3-in-1 Lüftungsgerät DUPLEX Vent X überzeugte die Experten-Jury in den Kategorien Innovation, High Quality, Bedienkomfort, Funktionalität und Ökologie. Das innovative Lüftungsgerät ist die erste dezentrale Raumklimalösung mit integrierter Wärmepumpe auf dem deutschen Markt. Darüber hinaus wurden die Lüftungsspezialisten für ihre herausragende Kundenzufriedenheit prämiert. In einer ungestützten Studie ernannten die Teilnehmer Airflow zum Service-Champion der Lüftungstechnik-Branche.

„Wir freuen uns sehr über die gleich doppelte Ehrung durch den Plus X Award. Besonders stolz sind wir auch auf die Auszeichnung für unsere diesjährige große Innovation, das DUPLEX Vent X. Damit haben wir erstmals eine dezentrale Komplettlösung für Lüften, Heizen und Kühlen auf den deutschen Markt gebracht, um das Raumklima zu optimieren. Die wegweisende Technologie mit ausgefeilter Steuerung ermöglicht einen hochgradig effizienten Betrieb in kompaktem Format“, so Simon Morherr, Leiter des Produktmanagements Lüftungsgeräte. „Der Preis für Kundenzufriedenheit bestätigt unser Engagement, auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen und ihnen stets die besten Lösungen zu bieten. Demnach sind wir mit unserer serviceorientierten Arbeitsweise auf dem richtigen Weg“, ergänzt Morherr.

Innovativ, qualitativ hochwertig, benutzerfreundlich, funktional und ökologisch – DUPLEX Vent X

Der Plus X Award wird von einer internationalen, unabhängigen und spezialisierten Expertenjury verliehen. Dabei wird ein besonderer Fokus auf die jeweiligen Produkteigenschaften gelegt. In diesem Jahr überzeugte das neue DUPLEX Vent X nicht nur aufgrund seiner revolutionären Stellung als erstes dezentrales Lüftungsgerät mit integrierter Wärmepumpe im deutschen Markt, sondern auch aufgrund seiner hochwertigen Verarbeitung. Das geradlinige und moderne Design wird durch eine pulverbeschichtete Verkleidung veredelt. Die feinjustierte Steuerung ermöglicht einen perfekt abgestimmten Betrieb zwischen Lüftung, Heizung und Kühlung, bei dem Innen- und Außentemperatur sowie Luftfeuchte effizient genutzt werden, um das gewünschte Raumklima zu erreichen. Indem das geräuscharme DUPLEX Vent X eine Raumklimalösung bietet, die drei Energiequellen ersetzt, werden Synergien geschaffen, die Ressourcen und Kosten sparen. Zur Kühlung verwendet Airflow das natürliche und ozonschonende Kältemittel Propan R290. Das Produkt ist bei Anlieferung schon soweit vorkonfiguriert, dass bei Installation und Inbetriebnahme möglichst wenig Einstellungen selber vorgenommen werden müssen. Die Bedienung erfolgt mithilfe einer App über ein mobiles Endgerät oder per Airlinq Online einfach und intuitiv.

Zufriedene Kunden in ganz Deutschland

Das Rheinbacher Unternehmen wurde ebenfalls für die herausragende Kundenzufriedenheit in der Kategorie Lüftungstechnik zum Gewinner des Plus X Awards erkoren. In einer ungestützten, deutschlandweiten Studie gaben Teilnehmer im Alter von 20 bis 65 Jahren an, mit welcher Marke sie in der jeweiligen Branche am zufriedensten waren. Insgesamt wurden bei der Umfrage des Deutschen Institutes für Produkt- und Marktbewertung in diesem Jahr 11.372 Stimmen abgegeben.