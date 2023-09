area30 Löhne 2023: ORANIER präsentiert den perfekten Backofen

„Einmal mit allem, bitte“, so lautet eine Essensbestellung, wenn man sich nicht entscheiden kann. Und da sich viele Endverbraucher bei der Wahl des „richtigen“ Backofens aufgrund der vielen unterschiedlichen Funktionen ebenfalls nicht so leicht entscheiden können, hat ORANIER mit dem Spitzenmodell EBD 830 einen Backofen ins Programm genommen, der technisch und optisch brilliert. Das Besondere daran: Neben der Dampfunterstützung DampfPLUS verfügt er auch über eine Pyrolyse-Funktion. DampfPLUS bringt den besonderen Genuss, da den Speisen während des Backens und Schmorens Wasserdampf zugeführt wird. So wird Brot richtig kross und der Braten außen knusprig und innen zart.