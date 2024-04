Der Messemarathon 2024 hat begonnen und wir freuen uns sehr, nach der SHK+E in Essen nun auch auf der IFH in Nürnberg dabei zu sein. Komm zwischen 23.-26. April bei uns am Stand 5.115, Halle 5, von DERBLAUE® vorbei und lass Dich von unserem Team überzeugen, dass wirklich jeder, der mit Flüssigkeiten arbeitet, einen BLAUEN braucht! Wir präsentieren Dir und Deinem Team alle Vorteile, die DERBLAUE® für alle Arbeiten mit Flüssigkeiten mit sich bringt. Mit am Start natürlich unser Komplett-Set – das ideale Werkzeug-Set für Dein Team, um in jeder noch so schwierigen Situation, schnell, einfach und sauber, Flüssigkeiten aufzufangen und abzupumpen.

Das Set beinhaltet zum einen eine hochflexiblen Auffangwanne. Das Besondere? Die umlaufend integrierten Biegemetallelemente. Die Wanne kann dadurch an jeden Untergrund angepasst werden wie z.B. um Rohre gebogen werden. Die Dichtlippe schmiegt sich so gut an die Umgebung an, dass sogar Flüssigkeiten, die an der Wand herunterlaufen, in die Wanne geleitet werden. Die Rutsche und die beiden Rosetten dienen als Spritzschutz und zum idealen, kontrollierten Leiten der Flüssigkeit in die Wanne. Das im Lieferumfang enthaltene Pumpsystem fördert Flüssigkeiten aus der Wanne mit 10 Liter die Minute ab. Das System läuft wie von selbst – die Hände sind frei für weitere Tätigkeiten. Mehr Effizienz und Sauberkeit beim Arbeiten mit Flüssigkeiten geht nicht!

Mehr Infos unter: shop.derblaue.com/

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktiere uns gerne direkt oder besuche uns unter www.derblaue.com