Refugium des Wohlbefindens: Im Herzen von Mailand wird das GROHE SPA-Konzept „Salus per aquam“ (lat. für „Gesundheit durch Wasser“) durch ein Erlebnis basierend auf „Aquatectures“ - der Verschmelzung von Architektur und Wasser - zum Leben erweckt

Installation im prestigeträchtigen Palazzo Reale: Hommage an die Geschichte des Hofgartens des ehemaligen Königspalastes

Über 30.000 Besucher:innen und eine Auszeichnung mit dem Red Dot „Best of the Best“ Award: Die GROHE SPA Installation in der Pinacoteca di Brera hinterließ einen bleibenden Eindruck auf der Milan Design Week 2023. Aufbauend auf diesem Erfolg erschafft GROHE, eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen, in diesem Jahr ein neues Erlebnis an einem der prestigeträchtigsten Orte Mailands: dem Palazzo Reale. Der ehemalige Königspalast in der Nähe des Doms dient als kultureller Knotenpunkt und beherbergt internationale Kunstausstellungen - die ideale Kulisse, um die revitalisierende Kraft des Wassers zu zelebrieren.

„Wir sind stolz darauf, erneut an der Milan Design Week teilzunehmen. Das Event ist die perfekte Plattform für den Austausch mit Vertreter:innen aus Architektur und Design und fördert die gegenseitige Inspiration. Dabei wollen wir über eine reine Produktpräsentation hinausgehen. Vielmehr geht es um die Kreation eines ganzheitlichen Erlebnisses, das die Essenz von GROHE SPA unterstreicht: die Überzeugung, dass Wasser die Quelle der Lebensenergie ist“, so Karl Lennon, Leader GROHE SPA, LIXIL EMENA.

Vom 16. bis 21. April durchläuft der Innenhof des Palazzo Reale eine Metamorphose zu einer Ausstellungsfläche: Die vom hauseigenen Design und Brand Identity Team, LIXIL Global Design, konzipierte Installation verbindet in einem harmonischen Zusammenspiel die traditionsreiche Geschichte des Gebäudes mit dem zeitgenössischen GROHE SPA-Konzept „Salus per aquam“.

„Inspiriert durch den ehemaligen Hofgarten und im Einklang mit dem Motto der Fuorisalone ,Materia Natura’1 möchten wir Natur und Architektur miteinander verschmelzen. Besucherinnen erwartet eine sensorische Reise mit dem Element Wasser im Fokus. Durch unser innovatives Konzept der ,Aquatecture‘-Räume können sie die Essenz unserer Marke und unsere eigens dafür ausgewählten Badlösungen erleben. Wir wollen die Bedeutung und Wichtigkeit von Wasser in der Architektur hervorheben und die Vorteile dieses Elements für Gesundheit und Wohlbefinden aufzeigen. Jede ,Aquatecture‘ repräsentiert eine der vier Ebenen, die GROHE SPA zum Leben erwecken. Von der ersten Ebene, der exklusivsten und individuellsten Lösung, bei der 3D- Metalldruck für maßgeschneiderte 1:1-Designs eingesetzt wird, bis hin zu luxuriösen Materialkooperationen und trendsetzenden Farben, Materialien und Oberflächen“, erklärt Patrick Speck, Leader, LIXIL Global Design EMENA.

GROHE SPA entdecken

Besucher:innen können die Installation und GROHE SPA vom 16. bis 21. April 2024 im Palazzo Reale hautnah erleben.

Die Installation wird für die Öffentlichkeit zugänglich sein am

16./17. April von 10:30-19:30 Uhr MEZ

18. April von 10:30-17 Uhr MEZ

19./20. April von 10:30-22 Uhr MEZ

21. April von 10:30-18 Uhr MEZ

Am 15. April ist die Installation von 12-18 Uhr MEZ exklusiv für Medien geöffnet.

Besuchen Sie unsere GROHE SPA Website, um mehr über die Milan Design Week 2024 zu erfahren.

1 „Materia Natura“ definiert Natur als Inspirationsquelle, Designmaterial und Wegweiser für eine nachhaltige Zukunft.