Florian Effler hat zum 1. Oktober 2024 die Position des Vertriebsleiters bei der Bette GmbH & Co. KG übernommen. Quelle: Bette

Erfahrener Vertriebsprofi übernimmt die Gesamtverantwortung für den Vertrieb in Deutschland und Österreich.

Florian Effler (40) hat zum 1. Oktober 2024 die Position des Vertriebsleiters bei der Bette GmbH & Co. KG übernommen. In seiner neuen Rolle wird er die Betreuung bestehender Kunden intensivieren und die Marktposition des Unternehmens in Deutschland und Österreich weiter ausbauen

„Mit Florian Effler ist es uns gelungen, eine wichtige Position im Unternehmen neu zu besetzen“, erklärt Thilo Pahl, geschäftsführender Gesellschafter der Bette GmbH & Co. KG. „Seine langjährige Erfahrung im Vertrieb und sein Gespür für Marktbedürfnisse machen ihn zur idealen Besetzung, um unsere Präsenz in Deutschland und Österreich weiter zu stärken und zukünftiges Wachstum voranzutreiben.“

Florian Effler bringt über zehn Jahre Vertriebserfahrung mit. Zuletzt war er acht Jahre lang bei Ideal Standard tätig, wo er sich erfolgreich für die Marktpositionierung und die Betreuung von Schlüsselkunden einsetzte.