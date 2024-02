Die Plattenheizkörper RADIK können zusätzlich mit einer neuen Frontplatte in dem Ausführung PLAN oder LINE versehen werden.

Die Bestückung des Heizkörpers mit der eigenständigen Platte ist sehr einfach und es wird keine Fachhilfe benötigt.

Die Platten sind für folgende Modelle der Heizkörper RADIK geeignet:

VKM8, VKM8-U, VKM8-L, VKL, VKU, KLASIK, KLASIK-R, VK

Die Platten können in Farbtönen nach der standardmäßigen Farbpalette bestellt werden, bei der Wahl eines anderen Farbtons der RAL-Farbskala werden die Platten auch angeboten.

SET (ZUBEHÖR) FÜR DIE FRONTPLATTENBEFESTIGUNG ENTHÄLT:

Selbstständige Frontplatte PLAN/LINE

Set obere und untere Haken für die Befestigung der Frontplatte

Set Magneten

Dank dieser Änderung wird Ihr Heizkörper zu einer geschmackvollen Design-Ergänzung für Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Die Standardfarbe der Frontplatte ist Weiß RAL 9016, es besteht aber auch die Möglichkeit, aus über 200 weiteren RAL-Farbtönen zu wählen, sodass das Erscheinungsbild des Korpus problemlos an den Innenraum angepasst werden kann. Wenn Sie Ihren Heizkörper komplett verbessern möchten, finden Sie im Angebot auch Ersatzteile in Form von Seitenwänden und Abdeckgittern, die farblich an die Frontplatte angepasst werden können.

Mehr: www.korado.de/plattenheizkorper