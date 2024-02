Der Entwässerungsspezialist KESSEL startet am 9. April 2024 seine EcoLogisch-Tour in Lenting und bietet an acht bundesweiten Stationen praxisnahe Einblicke in den Stand der Technik bei Hybrid-Entwässerungslösungen sowie dem Thema Nachhaltigkeit – made by KESSEL. Bis zum 16. Mai können Fachhandwerker, Planer, Architekten und Behördenvertreter in flexiblen Vortrags- und Schulungseinheiten die effizienten Ecolift Hybrid-Hebeanlagen im Detail und in Funktion erleben, mit dem Servicetool SmartSelect digital planen und sich zu konkreten und individuellen Projekten mit Fachkollegen austauschen. „Mit der KESSEL-Roadshow sind wir direkt bei unseren Kunden, die sich dort ganz unkompliziert über den aktuellen Stand der nachhaltigen Hybrid-Entwässerungstechnik, Sicherheitsanforderungen, Normung und Planung informieren können. Und jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt für unsere EcoLogisch-Tour, denn mit der neuen Ecolift L ist unsere Hybrid-Familie komplett. In Zusammenarbeit mit unseren Individuellen Lösungen können wir also für jedes Projekt und alle Einbausituationen eine sichere, nachhaltige und kostensparende Hybrid-Lösung darstellen, wenn ein natürliches Gefälle zum Abwassersystem vorhanden ist“, erläutert Thomas Meyer, Projektleiter der EcoLogisch-Tour bei KESSEL.

Flexibler und kompakter Fahrplan

An den jeweiligen Veranstaltungstagen in Lenting, Stuttgart, Mainz, Jena, Berlin, Hamburg, Hannover und Dortmund erwartet die Besucher dreimal täglich ein kompaktes Vortrags- und Schulungsprogramm. In diesen rund dreistündigen „Etappen“ bleibt trotzdem genügend Freiraum für den persönlichen Austausch und Expertengespräche. „In der Vortragsrunde wollen wir einen Blick hinter die Kulissen bieten und vorstellen, wie KESSEL das Thema Nachhaltigkeit in der Praxis umsetzt: von der energie- und ressourcenschonenden Produktion, dem Einsatz von Rezyklaten in langlebigen Kunststoffanwendungen bis hin zu innovativen Lösungen für nachhaltiges Bauen. Diese stehen dann im praxisorientierten Programmteil mit den Hybrid-Hebeanlagen für den stromsparenden Einsatz bei freiem Gefälle zum Kanal im Mittelpunkt“, erläutert Meyer. Zum Thema Nachhaltigkeit gibt es einen weiteren Anreiz, denn für jeden Teilnehmer der EcoLogisch-Tour pflanzt KESSEL im Rahmen eines Aufforstungs-Projekts in seiner Heimatregion einen Baum.

Alle Informationen zur KESSEL-Roadshow 2024 sowie zur kostenlosen Anmeldung finden Sie unter www.kessel.de/ecologisch-tour.

Termine:

• 09. April 2024 in Lenting, KESSEL KundenForum

• 11. April 2024 in Stuttgart, KESSEL KundenForum

• 16. April 2024 in Mainz, KESSEL KundenForum

• 18. April 2024 in Jena, Mietcafé gut so!

• 23. April 2024 in Berlin, White Spreelounge

• 25. April 2024 in Hamburg, KESSEL KundenForum

• 14. Mai 2024 in Hannover, Dänischer Pavillon

• 16. Mai 2024 in Dortmund, KESSEL KundenForum