Installateure profitieren von der einfachen Lösung: DELTAMESS smart

Mit den digitalen Wohnungswasserzählern DELTAMESS smart i OMS T90 und den Wärmezählern DELTAMESS smart W OMS setzen SHK-Profis auf eine serienmäßige Funk-Fernablesung – ganz ohne aufwändige Nachrüstung oder Zusatzmodule. Der umfassende Mehraufwand entfällt, und Installateure können ihren Kunden eine schnelle, effiziente und zukunftssichere Lösung anbieten.

DELTAMESS Gateway smart G – Plug & Play für den direkten Datenzugriff

Ein weiteres Highlight ist das DELTAMESS Gateway smart G: Das batteriebetriebene Gateway ermöglicht eine komfortable Fernablesung per Funk und überträgt die Verbrauchsdaten automatisch in ein Online-Portal. Vermieter und Betreiber erhalten so bequemen Zugang zu den Verbrauchsdaten und können ihren Mietern die Abrechnungs- oder Verbrauchsinformationen monatlich bereitstellen – ohne zusätzlichen Dienstleister.

Ihre Chance: Jetzt Kunden informieren und Vorteile sichern!

Nutzen Sie als Installateur die steigende Nachfrage nach gesetzeskonformen Messlösungen und positionieren Sie sich als kompetenter Partner für moderne Verbrauchserfassung.

Link: Info-Blatt als Beileger für die Information Ihrer Kunden

DELTAMESS smart – die einfache Lösung!

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns unter anfragen(at)deltamess.de oder besuchen Sie unsere Webseite.