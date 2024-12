Grüne Pioniere bündeln Kräfte: Der deutsche Energieanbieter Ostrom und der Wärmepumpen-Vorreiter Viessmann Climate Solutions schließen eine Partnerschaft, um den Strombetrieb von Wärmepumpen zu optimieren.

Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral heizen, der Fokus für dezentrale Wärmelösungen zielt dabei auf den Einsatz von Wärmepumpen. Sie gelten als das Heizsystem der Zukunft, pro Jahr – so das Ziel der noch amtierenden Bundesregierung – sollen bis zu 500.000 Wärmepumpen installiert werden und alte Gas- und Ölheizungen ablösen. Die Wärmepumpen sollen vorwiegend mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden. Das Problem: Während Hausbesitzer mit Photovoltaikanlage (PV) im Sommer mehr als genug Strom produzieren, reicht die PV-Ausbeute im Winter bei weitem nichts aus.

Die Lösung sind dynamische Stromtarife. Denn niedrige Strombörsenpreise gibt es nicht nur im Sommer. Strom aus Windenergie trägt nämlich über das gesamte Jahr hinweg einen signifikanten Anteil zur Stromerzeugung bei. Besonders hohe Anteile an der Stromerzeugung durch Windenergie gibt es vor allem in den Winter- und Frühlingsmonaten. Im Januar und Februar 2024 bestanden rd. 42 Prozent der Nettostromerzeugung aus Windenergie. Somit können Kunden auch im Winter signifikant Geld sparen und Kunden ihre Wärmepumpe noch ökonomischer und ökologischer betreiben.

Wärmepumpen und dynamische Tarife für ganzheitlich günstige grüne Energie

„Wir öffnen unsere Energie-Management-Komponenten für externe Ansteuerungen, sei es zur Netzdienlichkeit, aber auch zur Nutzung externer Preissignale. Wir freuen uns deshalb, dass Ostrom als Vorreiter für dynamische Stromtarife mit Viessmann Climate Solutions zusammenarbeitet und den Betrieb von Wärmepumpen ganzheitlich denkt”, erklärt Norbert Neuhaus, Leiter Vertrieb für Energieversorgungsunternehmen bei Viessmann Deutschland.

„Dazu werden wir die Steuerung der Viessmann Wärmepumpe in die Ostrom App integrieren. So können die Ostrom Kunden im ersten Schritt für ihre Viessmann Wärmepumpe ab 2025 einen grünen, dynamischen Stromtarif für den Betrieb der Wärmepumpe wählen. Weitere Möglichkeiten sind dann denkbar, wie eine direkte Integration von dynamischen Stromtarifen in die Viessmann ViCare App. So stellen wir sicher, dass unsere Kund:innen zukünftig alle Informationen an einer Stelle haben und somit die Möglichkeit für einen preis-optimierten Betrieb einer Viessmann Wärmepumpe.”

Grüne Energie zu einer kostengünstigen und nahtlosen Erfahrung zu machen, steht im Mittelpunkt der Partnerschaft, erklärt auch Matthias Martensen, Co-Gründer und CEO von Ostrom: „Dynamische Stromtarife sind ein wichtiger Hebel, damit Haushalte ihre Energiekosten optimieren können. Von niedrigen Strompreisen können sie so direkt profitieren, auch beim Betrieb der Wärmepumpe. Unsere Partnerschaft mit Viessmann Climate Solutions zeigt auch, dass es noch viele Hebel in der Energiewirtschaft gibt, um Nachhaltigkeit innovativ zu gestalten.”